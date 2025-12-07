體驗離島夜空 小琉球冬日最適合「看星星」

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為推動小琉球永續旅遊並豐富夜間遊憩體驗，交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處(簡稱鵬管處)本週末首次與屏東縣琉球鄉觀光發展協會、屏東縣小琉球商圈發展協會、社團法人台灣咾咕嶼協會及地方業者共同合作於小琉球落日亭辦理《琉光夜語─零碳聲浪·星空之約》觀星活動，百位民眾在海風吹拂、浪聲環繞中，望著滿天星斗，體驗一場截然不同的離島之夜，盼打造小琉球離島夜空新品牌。

「原來小琉球的天空這麼亮、這麼近！」，不少親子昨天湧入會場，體驗在冬天難得的體驗，原來，冬天的台灣幾乎都有東北季風的吹拂，加上氣溫低，晚間要出門看星星可說是不曾在出遊的考慮當中，但在台灣海峽西南側的小琉球不太受東北季風影響，現場不少第一次到離島「看星星」的家庭親子，對自己是在「離島」看星星，是直說「太難忘了！」。

鵬管處指出，這次的「琉光夜語」零碳觀星活動，以「永續旅遊」為主軸，從燈光控制、減塑行動到低碳設計皆全面落實，現場採用低照度光源，減少光害干擾，並推動無一次性瓶裝水、減少餐盒等措施，預估共減少122.69公斤CO₂e排放，是一場兼具美感與環保的島嶼夜間活動。活動更特別邀請屏東星空大使施世治校長率領專業團隊，以高規格天文望遠鏡進行星象導覽。

鵬管處指出，小琉球向來以海洋生態聞名，而《琉光夜語》則讓島嶼在夜間多了全新的觀光亮點。透過天文教育、自然故事與海島氛圍的結合，不僅吸引親子族群，也吸引許多年輕旅客專程搭船前來體驗小琉球限定的星空夜，同時許多遊客回饋是首次在小琉球臨海的位置，放慢腳步聽浪觀星，搭配的歌手的溫暖嗓音，感受沉浸式的放鬆感真的很療癒。

