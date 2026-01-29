體驗霍諾德視角 101是否開放遊客登頂？賈永婕回應了

101董事長賈永婕登上101頂部。（圖／翻攝賈永婕IG）





日前國際攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功爬上臺北101，101董事長賈永婕今日首度開箱101的「Skyline 460」，並分享幕後規劃與國際合作細節。

賈永婕表示，Skyline 460其實是對每一位遊客開放，只要事先預約，體驗者將配戴專業裝備，就可以用霍諾德視角俯瞰臺北市。此外，Skyline 460近期完成規劃，未來觀景台將兼顧「向外看城市、向內看建築」的雙重視角。此外，對於是否開放101攻頂行程賈永婕則回應，經過評估後，這項活動並不容易執行，因此沒有開放登頂的打算。

廣告 廣告

對於許多網友討論，101旁可否設置類似雕塑或攀岩場，她坦言仍可討論，雕像等裝置必須詢問霍諾德意見，目前尚未開始推進。此外，攀岩屬高風險活動，必須與臺北市政府進一步評估可行性與安全規範。

談到此次成功登頂的關鍵，賈永婕透露，霍諾德當初僅認為「有一半機率」能成行，沒想到賈永婕一口答應，最後也順利完成。賈永婕表示，對於攀爬101活動其實承受了巨大壓力，但由於充分的準備以及對霍諾德實力的信心，對活動相當有自信。

賈永婕重申：不選北市長

對於是否有意願參選台北市長，賈永婕再次強調，自己「絕對絕對絕對」不會參選台北市長，直言市政需要更多具備行政經驗的人承擔。

賈永婕特別分享國際團隊合作經驗，外籍團隊在兩週前進駐，101團隊立即全面接軌，每天從一開始到收工都需召開會議，流程繁瑣卻因彼此具備多項大型專案經驗而進展順利，賈永婕也透露，團隊目前尚未舉辦慶功宴，團隊已著手準備下一場「垂直馬拉松」活動。

更多東森新聞報導

卓揆稱「台灣101」 蔣反酸：我是台灣市市長嗎？

跟風霍諾德攀101！ 樓內員工：建築外觀已被爬歪

威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命

