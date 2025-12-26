體驗「台式洗頭」秒愛上 韓國人爽喊不可思議

長居韓國的部落客「台灣妞」分享，在台灣到髮廊洗頭是種享受，除了清潔頭髮，通常還會搭配頭皮按摩，傳統理髮廳甚至可能加上肩頸按摩或刮痧等服務，這種一條龍式的舒壓體驗，對韓國人來說簡直是不可思議的新世界，引發網友熱烈討論。

部落客「台灣妞韓國」在臉書粉專分享，在台灣去髮廊洗頭是享受，但在韓國走進美髮廳說「我只要洗頭」恐被當成外星人看待，因為對韓國人來說，洗頭是在家裡輕鬆就能處理的事情，為何要特地花錢給人洗頭？

台灣妞表示，回台灣去給人洗頭，都覺得台灣人好幸福，因為台式洗頭不只是洗乾淨，通常會附帶簡單的頭皮按摩，傳統的理髮廳甚至會按摩肩頸與手臂，更有些會提供刮痧服務，這樣一條龍式的舒壓體驗，對韓國人來說，完全是不可思議的新世界。

台灣紐指出，她經常推薦來台灣旅遊的韓國朋友可以體驗一下台式洗頭，每次看到他們露出「洗頭可以這麼爽」的表情時，真的很有成就感。

台灣妞也說，台灣人在韓國旅遊，如果頭很油又懶得自己洗，去美髮廳建議跟設計師說要做造型，而不是說只要洗頭，這樣設計師幫忙洗頭以後，會認真幫你吹大捲或弄出空氣瀏海，也不會覺得這樣的需求很怪。

貼文引起網友討論，不少人誇讚台式洗頭真的很讚，但現在越來越少髮廊提供單純洗頭的服務，也有網友分享，曾經去過韓國髮廊，設計師很會做造型，但洗頭沒有特別舒適，而且洗完以後也沒有把頭髮吹到全乾。

