體驗「牆舞」被要求後空翻！阿翔有「蛋蛋的哀傷」楊繡惠一臉冏「我才不理你」

民視、八大《綜藝新時代》日前來到充滿文化底蘊的台中南屯。主持人阿翔、籃籃、楊繡惠與來賓檸檬、秀秀子，一同展開一場結合歷史、人文與趣味挑戰的南屯探索之旅！

節目開場，眾人合力穿著木屐登場，楊繡惠分享：「踩木屐是件非常有歷史感的事，要好好珍惜！」她進一步解釋：「南屯古名為犁頭店，流傳著一句俗諺：『穿木屐，躦鯪鯉，吃肉粽，配麻芛。』相傳端午節時，居民會穿上木屐敲打地面，喚醒象徵豐收的『鯪鯉』，這也成為南屯獨有的端午民俗活動。」

接著，眾人化身「007特務」，來挑戰飛簷走壁的感覺！隨著音樂響起，瑜珈老師在牆壁上展現高難度動作，旋轉跳躍、倒掛一氣呵成，看得所有人驚呼連連！

瑜珈達人羅羅(LoLo)表示：「這是全台唯一的牆舞，是在國外只有特技舞團才可做的運動，但為了讓大家都能感受飛簷走壁的樂趣，所以將此引進並創新成人人都可體驗的瑜珈運動。」老師更分享早期他們可都是在真正的水泥牆上做練習，撞到都會疼痛瘀青，因此如今獨創『軟牆』，不管怎麼撞都不會痛！此話一出，籃籃迫不及待拉著阿翔去「試撞」，不僅不會痛，甚至還會反彈，逗得所有人哈哈大笑，也迫不及待上牆學習！

阿翔與楊繡惠首先上牆體驗，掛在半空中時，達人要求楊繡惠來個後空翻，沒想到楊繡惠一臉冏婉拒說：「我才不理妳」，讓全場笑翻，在一旁的阿翔學習的非常快，但卻一臉尷尬詢問達人，這真的有男生來練這個牆舞嗎？他哀怨的說這褲襠卡得很緊有「蛋蛋的哀聲」，但還是咬著牙跟著達人在半空後空翻，讓全場歡呼。

於是阿翔玩心大起，邊唱郭富城的歌邊後空翻，結果安全繩卡的太緊，痛得阿翔大喊「小兄弟救我！」籃籃趕緊讓他踩肩緩解。沒想籃籃竟心生一計，詢問可否讓他掛在阿翔腳上盪出？羅羅老師解答，在此的繩索都經過拉力測試，最重能承受600公斤。檸檬、秀秀子聽到也立刻抱上阿翔的腳，沒想到因掛了太多人，讓阿翔立刻崩潰急喊：「好痛！」現場笑成一片，效果拉滿！最後只好換上有舞蹈基礎的檸檬、秀秀子挑戰一段牆舞編舞，精彩紛呈！

藝人們踏著木屐，提到在南屯不僅有踩木屐的習俗活動，更存有台中人才知道的好味道，就是眾人口中所喊的「麻芛」。麻芛種植達人徐玉佩介紹：「麻芛其實是黃麻的嫩葉，要做成可口的麻芛非常費工，必須先除梗、去葉脈，再靠手工搓揉去苦味。」主持群紛紛捲起袖子，拿起洗衣板體驗手作。達人笑稱：「從搓的手法就能看出誰是好媳婦！」籃籃聽完賣力搓到袋子破，讓徐老師笑說「太粗魯了啦！」反觀楊繡惠手法細膩，被封為「好媳婦代表」，惹得檸檬打趣問：「妳古早時代是不是在河邊洗過衣服啊？」，超爆笑問法讓全場笑到飆淚。





