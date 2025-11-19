體驗XR科技共創新局 韓國慶北大學團隊參訪桃園安東青創基地





韓國慶北大學暨創業團隊19日前往桃園青年事務局「安東青創基地」參訪交流，除與跨基地團隊分享創業經驗外，也親身體驗XR科技展示內容，包括AI魔法照相館、Web3星際策略遊戲、AR城市改造實驗室與MR海洋互動遊戲。韓方成員藉由多項沉浸式體驗，更深入了解桃園新創能量與台灣科技創新生態，為台韓雙方在創業加速與產業合作開啟新契機。

市府青年局表示，本次跨基地活動以「2025創創共振：Demo ∞ Link｜新創成果 × 生態圈交流」為主題，邀請慶北大學教授宋泰漢率領博士生、研究人員與新創創辦人共14位成員來訪，聚焦台灣在新創與科技創新上的發展，並透過基地導覽與團隊分享強化雙方互動與交流。



桃市府青年局長侯佳齡與慶北大學教授宋泰漢交換紀念品。





青年局長侯佳齡表示，此次迎接韓國慶北大學團隊到訪，不僅展現桃園推動國際創新鏈結的積極步伐，也期待透過創業實務交流促成更多跨國合作可能。青年局近年來已接待捷克、美國、波蘭等多國代表團，她期盼韓國團隊能將台灣新創圈的能量與經驗帶回當地，並與桃園持續激盪更多跨國創新火花，共同打造「創業無國界、交流零距離」的友好合作基礎。

活動論壇以「新創團隊與投資人的思維立場」揭開序幕，由橡子園太平洋基金合夥人吳德威主講，分享創業團隊與投資人合作的策略與思維。論壇後由安東青創基地、新明青創基地、青創指揮部、桃園天際線、A8桃園智慧產業加速器與桃園設計庫等進駐團隊輪番簡報，展示AI、數位應用、教育科技、智慧醫療等領域的創新成果。韓國代表團亦分享技術加速及學研合作經驗，雙方交流熱烈。

此外，韓國團隊實地參訪安東青創基地展區，體驗多項XR科技應用，包括邁思達數位科技的「宇宙星際探索」Web3策略遊戲；光時代與鄭采和建築師事務所合作的「桃園城市改造實驗室」，以AR技術展示青埔智慧城市藍圖；以及吉格線股份有限公司打造的MR海洋世界互動體驗，以混合實境呈現沉浸式海洋教育畫面，讓體驗者彷彿置身虛實交融的海底世界。

青事局表示，將持續推動青年職涯與創業政策，更多資訊請追蹤「桃園市政府青年事務局」、「桃園青創事」Facebook粉絲專頁，或加入「桃園市政府青創資源中心」LINE官方帳號。

