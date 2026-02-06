髖關節退化成因分兩大類 醫揭10大風險因子、4大徵兆





【NOW健康 黃子琳／高雄報導】退化性髖關節炎是中老年族群常見的關節問題。許多人會隨著年齡增長，在行走、彎腰或起身時感到髖部不適，但往往會誤以為只是疲勞或運動傷害而忽略。醫師提醒，民眾應及早辨識風險與症狀並進行預防，將有助於延緩退化並減少疼痛。



醫點名髖關節退化高風險族群 解析髖關節退化兩大類成因



重仁骨科醫院陳良美醫師表示，髖關節退化的成因大致可以分為不可改變與可改變兩大類。



【髖關節退化成因1】不可改變的因素



1.年紀： 年齡越大風險越高，尤其60歲以上開始明顯增加，65歲以上最常見。

2.性別： 女性在停經後因雌激素減少，失去對軟骨的保護作用，退化風險高於男性。



3.先天結構問題： 先天髖關節發育不全，因髖臼較淺、股骨頭包覆不足，承受壓力增加，使關節較早出現磨損，部分患者可能在20至50歲即感受到退化症狀。



4.股骨頭缺血性壞死： 常因長期大量飲酒或長期使用類固醇引起，導致晚期股骨頭變形後摩擦增加，容易因此加速退化。



5.遺傳因素： 家族中若有人有退化性關節炎，風險也會較高。



6.發炎性疾病： 如類風濕性關節炎、痛風等，發炎物質會破壞軟骨，使退化更快發生。



【髖關節退化成因2】可改變的因素



1.體重過重： 體重過重會讓髖關節承受的壓力增加，進而加速軟骨磨損。



2.外傷後遺症： 曾有髖部骨折、脫臼，或關節軟骨受損，都可能造成後續退化。



3.過度使用： 需反覆負重或劇烈動作的工作與運動，如：足球員、舞者、搬運工作者等，皆屬高風險族群。



4.不良姿勢：長期盤腿、翹腳、單腳站立也可能造成壓力不均而退化。



髖關節退化4大徵兆！初期不易察覺 疼痛位置不一定在髖部



不過，髖關節退化初期不易察覺， 患者通常僅感到悶痛、卡卡的或某些動作會不舒服，容易被誤認為肌肉拉傷或疲勞。 陳良美醫師歸納出以下幾種情況可供日常生活中觀察：



1.剛開始動作時會痛： 如久坐後起身、早晨起床時，有痠痛或僵硬感，但活動一會兒又好轉。



2.伸屈動作變困難： 彎腰穿襪子、穿鞋、剪腳指甲變得不順或卡卡的。



3.走路出現跛行： 疼痛讓患者不敢正常使力，步態開始一拐一拐。



4.疼痛位置不一定在髖部： 多為鼠蹊部痠痛，也可能延伸到大腿內側、甚至膝蓋，容易被誤診為膝關節問題。因此，若膝蓋反覆疼痛但檢查結果卻正常時，應同步檢查髖關節，以免延誤治療。



陳良美醫師指出，退化性髖關節炎的治療核心在於「減少疼痛、維持活動度、延緩退化」。



早期介入、良好生活習慣 能有效控制並延緩髖關節退化惡化



陳良美醫師進一步說明，髖關節退化的治療重點在於減少疼痛、延緩退化，首先需針對原因調整，若體重過重需減重；避免高衝擊活動，如：跑步、跳躍、登山等，可以改做低衝擊運動，如：游泳、騎車、健走等；必要時可使用拐杖減輕負重，避免長期深蹲、盤腿或翹二郎腿等增加髖部負擔的姿勢。



物理治療與肌力訓練也非常重要，尤其是強化臀大肌、臀中肌，可提升髖關節穩定並減輕壓力，搭配熱敷、冰敷能減緩不適。若症狀仍未改善，可服用藥物，局部類固醇注射可快速減輕發炎，但不適合長期使用。



至於保養方面，可考慮使用注射來改善，如：玻尿酸、PRP、葡萄糖胺補充等，但效果因人而異。若保守治療無效、軟骨磨損嚴重，則可能需要透過手術改善，包括矯正骨切開手術或晚期的人工髖關節置換。



最後，陳良美醫師建議患者，先控制可改變因素，包括維持適當體重、避免搬重物、避免長時間保持同一姿勢或習慣單腳站立等，若發現有上述提及症狀，應及早就醫，以免拖延造成加速退化。透過良好的生活習慣與早期介入，大多數髖關節退化都能有效控制並延緩惡化。



# 首圖來源／Freepik



