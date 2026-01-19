高三女兒學測考爆！父突開Google地圖安慰 一席話暖哭上萬網友

一名學測考生父親分享人生哲學掀起網友熱議。示意圖／鏡週刊

114年學測已落幕，不少考生都會提早「對答案」來確認自己的表現，其中有名考生父親在社群分享，女兒學測第一天就自責地向他哭訴考得不如意，不僅離夢想台大有一大段距離，連國立大學也有危險，他隨即打開手機Google地圖，以「導航」為人生比喻安慰女兒，對話曝光後感動上萬網友。

一名網友在Threads上分享一段考生與家長的對話，女兒在考完第一天學測後，語帶哽咽向父親傾訴「我原本想去台大的……現在可能連國立都危險」，父親聽完感到相當不捨，不過並沒有責罵或是追問，而是拿出手機打開Google Maps，講起了一段故事。

父親表示，自己開車時常不小心走錯路，但使用了導航後，並不會被責罵「你為什麼走錯路」，而是會被重新規劃路線，或許前方右轉，或是繞一下路，總會慢慢帶自己回家，現在學測考差了也不要緊，「吃飽了，我們換條路走，人生也能達標。」

對話曝光後瞬間感動上萬網友，紛紛湧入留言區送上祝福「學校差那點真的不重要，有個能給安全感的爸爸，才是他這輩子的底氣」、「讀書是一條路，讀懂多少取決自己多努力多自律」、「學歷不是重點，選擇才是重要」、「能在挫折中成長，慢一點到達也無妨」、「阿姨只是撈到國立大學科系畢業，從事十幾年低薪工作，走了好多歪路，最後現在在熱愛的工作中，人生真的很奇妙喔」。

也有網友大讚，這位爸爸展現出難得的大格局與人生智慧，表示許多人一輩子都困在「沒考上第一志願」的遺憾中難以釋懷，反觀這名父親卻告訴女兒「只要妳還願意握緊方向盤，只要妳吃飽了、準備好再出發，這個世界上就沒有到不了的地方。人生最重要的不是準時抵達，而是享受駕駛的過程。」這番話也溫柔地接住了女兒。

一名網友也分享前總統蔡英文日前鼓勵考生的一段話，她曾表示「一次的考試，只是決定你的學校，並不會決定你的人生。加油！全力以赴就是了。」希望這段話能為原PO的女兒帶來力量。

前總統蔡英文也在Threads上發文鼓勵考生。圖／翻攝自Threads



梁小龍逝世前1天還在吃火鍋！最後身影曝光 親揭3原因「絕不合作周星馳」