高三女穢物抹書包、裝馬桶水欺辱同學 校方調查輔導

一名高三女學生拿著沾有不明物體的衛生紙，塗抹受害學生的桌椅、書包和文具，還到廁所裝便池裡的水給她喝。（圖／東森新聞）





彰化一所高職驚傳校園霸凌事件，一名高三女學生拿著沾有不明物體的衛生紙，塗抹受害學生的桌椅、書包和文具，還到廁所裝便池裡的水給她喝，甚至還把過程拍下PO網，引發網友痛批行徑惡劣。校方接獲通報後，已經啟動校園霸凌處理機制，同時對受害學生進行輔導。

畫面中，一名女學生在教室裡，攤開兩張上面疑似沾了一坨不明物體的衛生紙，接著翻出同學的文具用品，往衛生紙上抹來抹去，還以這團衛生紙擦拭桌面，桌上的杯子用具全都不放過，都要抹一下，就連椅子上的書包也被她以沾滿噁心物體的衛生紙塗來塗去。

沒想到這還沒完，女學生拿走被害人喝的寶特瓶，走到廁所裡從便池裡面裝水，最後在影片中還附註「馬桶水好喝嗎」，被害人在不知情的狀況下喝下噁心的馬桶水、遭到霸凌。

校方人員：「學校在知悉之後，我們立即進行了了解，還有相關的一個法定通報，並啟動校園霸凌的處理機制，那我們近日內也會組成處理小組。」

這起離譜的校園霸凌發生在彰化一所高職，霸凌的女學生和被霸凌的學生兩人從高一到高三都同班，受害者說她不知道自己甚麼地方得罪到對方。

不過涉嫌霸凌的學生請人拍下過程還PO網，畫面曝光後立刻引發網友撻伐，痛罵女學生行為太惡劣，幫忙拍攝影片的人沒有勸說制止也很不應該，還有人說受害女學生的內心可能會留下創傷和陰影。

校方人員：「目前受害學生都是正常就學中，學校也會持續的一個關心了解，還有提供相關的輔導機制。」

北斗偵查隊副隊長陳昱升：「目前尚未接獲相關被害人報案，經了解該校已介入處理。本分局持續關注案情發展，如有違反少年事件處理法等相關法令之行為，依法偵處。」

動手惡整同學的女學生目前請假，受害學生仍然正常到校上課，校方已經啟動校園霸凌處理機制，詳細調查了解後，一定會依規定處理，也將提供輔導和協助，維護學生的權益。但受害學生家長也說，如果沒有得到妥善處理和對方道歉，將會循法律途徑提出告訴。

