高三學長抓少女撞欄杆！ 剪髮、拖行全身瘀青

新北市一所高職校園內發生嚴重暴力事件，一名女學生遭高三學長拖行並用剪刀剪掉頭髮，導致全身瘀青和頭皮流血。受害女學生父親指控校方處理不當，事發後未立即報警或叫救護車，反而要求雙方家長帶孩子回家「冷靜一下」。面對這起涉及傷害罪、強制罪及妨害自由的嚴重事件，女學生父親表達強烈不滿，堅持提告，同時因擔心女兒安全而不敢讓她繼續上學。

少女遭高三學長拖行撞欄杆，持剪刀「剪髮」，頭皮紅腫挫傷。（圖／TVBS）

這起校園暴力事件的細節令人震驚。根據受害女學生父親的描述，高三學長不僅抓著女學生的頭去撞欄杆，還用剪刀剪掉她一大搓頭髮，導致頭皮和手部流血。照片顯示，女學生全身布滿瘀青，頭頂被剪掉的部位明顯紅腫。受害者父親強調，這不是校方所說的「兩人拉扯」，而是女兒被男學生「拖行」到一二樓樓梯間的嚴重暴力行為。

廣告 廣告

校方的處理方式引發受害家長強烈不滿。受害女學生父親表示，事發後校方竟要求雙方家長各自帶孩子回家冷靜一天，隔日再一同商談。他當場表示反對，強調這已經不是簡單的小打小鬧或爭吵，而是嚴重的刑事案件，質疑校方為何沒有立即送警局處理。

目前，受害女學生因恐懼而不敢返校。她的父親表示無法接受女兒與加害者在同一所學校上課，質疑「誰來保護她」。這起暴力事件使原本應該安全的校園變成女學生的惡夢，父親堅持提告以保護女兒，避免她再次受到傷害。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

高職女學生「撞到肩膀」慘遭剪髮！ 拖行三層樓全身瘀青 父親心碎了

國中老師求助！勸導4次還遭學生「暴力踹打」哀嘆：能告他嗎

校園走廊爆衝突 高中生遭「揮拳、椅砸頭」 場面超火爆

校園暴力惡化！小一男因躲避球衝突 「抱摔同學害骨折」須賠83萬

