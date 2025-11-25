高三學長被擦撞爆氣！竟拖行學妹3層樓還剪髮 教育局回應了

新北一名女高中生遭高三學長拖行、剪髮。（圖／翻攝自臉書／我是新莊人許明偉）

新北某高職高一女學生，昨天（24日）下午在走廊上與高三的王姓學長疑發生碰撞，王男氣得當場叫囂，除了將女學生從3樓拖行到1樓，還將她的頭髮剪掉，事後女學生家長氣得到警局提出告訴。對此，教育局回應，校方在事發後立即緊急應變分別安置兩名學生，啟動輔導機制，也會協助雙方家長依司法程序處理相關責任。

「我是新莊人」團長許明偉24日發文表示，根據家長與孩子轉述，一位就讀於新北某高中職的高一女學生，當天不小心在走廊上與高三學長有碰撞，怎料對方情緒整個失控，先是當場大吼，接著直接抓著她從3樓一路拖到1樓，還亮出美工刀強行割了她的頭髮。

許明偉說到，高一女學生透露，當時並沒有大人第一時間出現阻止，事後他也陪家長跟孩子一起向警方說明，要求依強制罪、傷害罪方向受理，必要時應調閱校內監視器，還原整個過程。

對此，新北市教育局聲明，兩名學生當天上午在便利商店就因碰撞發生口角後，學長情緒激動，下午前往學妹3樓教室理論，過程中用剪刀剪下學妹部分頭髮，兩生一路拉扯至1樓學務處，造成學妹多處擦挫傷。

校方強調，事發後已第一時間介入處理，並完成校安通報，立即緊急應變分別安置兩名學生，啟動輔導機制，並通知家長到校，協助雙方家長依司法程序處理相關責任，校方也會持續關懷2生情緒狀況。

針對教育局的說明，許明偉指出，依照受害學生及其家長描述，高三學長是直接抓住高一女同學，從3樓一路拖到1樓，過程中女學生幾乎是被硬拉著走，到1樓後才在學務處前被剪髮，導致她身上多處擦挫傷、晚上做惡夢、情緒崩潰，這跟「理論、拉扯一下、剪一點頭髮」的感覺差很多。

許明偉直言，雖學校啟動相關程序處理，但家長真正擔心的不只是流程有沒有跑，而是「孩子被這樣對待，學校跟教育局有沒有把這件事當成『校園霸凌＋暴力事件』，而不是普通同儕衝突」。

