高三學長「被撞一下」大暴走！拖行學妹3層樓、強剪頭髮

新北市某高職發生一起校園暴力事件。根據了解，當日上午9點多，一名高一女學生在校內與高三學長發生碰撞，雙方當下並未起衝突。然而事發一小時後，該名高三學長情緒失控，先是跑到女學生教室門口大聲咆哮，隨後更拿著剪刀衝進教室，剪斷女學生的頭髮。

受害學生家長表示，女兒身形瘦小，而對方體格壯碩，學長抓著女兒的頭髮，將她整個人拖行在地，從三樓一路拖到一樓。女學生在過程中不斷哭喊求饒，全身發抖卻無法掙脫，現場也沒有教職員及時出面制止。

事件發生後，受害女學生大腿、小腿出現多處瘀青，右手手背也有傷口需要貼上OK繃，一大撮頭髮被剪斷。家長接獲通知後情緒激動，對女兒的遭遇感到心疼與憤怒。

校方於事發後立即安置兩名學生並通知雙方家長到校。三方隨後前往派出所進行調解，但最終調解破裂。受害學生家長堅決提告傷害罪及妨害自由罪。警方已依規定完成校安及兒保通報，將案件移交社政單位介入輔導。

新北市教育局回應表示，已要求校方持續關注受傷學生的身心狀況，同步啟動班級輔導機制。校方則強調此事件為突發性衝突，並非長期霸凌行為。據了解，加害學生家長曾提及孩子患有憂鬱症、躁鬱症等精神疾病，但受害家長認為這不能成為傷害他人的理由。

目前警方正依強制罪、傷害罪方向受理案件，後續將依法偵辦。此事件再次引發社會對校園安全及學生情緒管理的關注。

