高三學長2度闖教室 學妹遭剪頭髮又從3樓拖行到1樓

新北市某高職驚傳校園暴力，高三學長不滿被學妹撞到，竟然兩度闖教室，不但剪掉學妹頭髮，還把人從3樓拖行到1樓，導致多處擦挫傷。家長氣憤又心疼，質疑第一時間教室內沒有老師，更罵男同學態度惡劣沒有悔意，堅持提告。校方則說當時是下課時間，後來走廊上有老師發現阻止，今後會加強輔導，新北教育局也說話了。

大腿小腿滿是瘀青，手部腳踝也出現紅腫挫傷，頭髮還被學長剪下，塑膠袋內都是頭髮，頭皮能明顯看到拉扯過後的紅腫痕跡，不難想像力道有多大！讀高一的女兒回到家滿身傷，做父親的看了除了震驚之餘，更多的是不捨與難過。

受害女學生父親：「當然看到自己的小孩，真的...只要你小孩在學校被霸凌，一定要說出來不要忍耐，(女兒)整個身體到腰到屁股到腳都是瘀青的，因為從三樓拖到一樓，我很難想像在學校會發生這種事情，(女兒)不太說話就不太敢去學校。」





24號下午2點多，新北市一間私立高職，高一女學生到校內便利商店，不小心撞到讀高三的學長，沒想到對方竟然兩度在下課時間衝到女學生教室，第一次在門口叫囂，第二次又拿剪刀剪學妹頭髮，還把她從三樓強行拖到一樓，導致多處擦挫傷！整個過程長達三分鐘，第一時間也沒有老師在場阻止！

受害女學生父親：「(學長)第一次是帶兩個同學一起去，但是兩個同學女生沒有講話，他就是在教室門口一直叫囂，大概過了第二節下課的時候，他(學長)就自己去(女兒教室)了，他就一進去就把她的桌子的東西全部推倒，就把她從三樓拖到一樓去，中間我女兒當然是很驚恐她一直叫，頭髮被剪了一大撮掉，然後額頭裡面都是被剪刀刺到的刀傷。」





當事學校學務主任：「當下可能其他的同學，在下課時間看到有人，跟同學之間的這種對話，並沒有想到會有後續的狀況發生，第一時間可能老師也沒掌握到訊息。」

校方認為是"偶發"衝突，強調事發後立即應變，分別安置2名學生，並通知家長。新北教育局也要求校方持續關懷受傷學生身心狀況，同步啟動班級輔導；至於施暴者，也要加強法治教育並給予懲戒，絕不姑息霸凌行為。原本安全的校園，成了女高中生的夢靨，家長也決定提告傷害討公道！

