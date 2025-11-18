高三生壓力大狂嗑炸雞、手搖「吃出滿臉痘」 ！醫教甩爛臉秘訣

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】面臨學測大考壓力，許多準考生都會靠「吃」來補充能量與紓壓，但就讀高三的許同學，天天熬夜苦讀之餘，深夜下課後還習慣買炸雞與手搖飲當宵夜。沒想到短短幾周，臉頰兩側就冒出大片紅腫發炎的痘痘。

因傷口疼痛難耐，加上影響外貌，許同學只敢戴口罩上學遮醜，就醫經亞洲大學附屬醫院皮膚科沈冠宇醫師診斷為「囊腫型痤瘡」。所幸經外用藥物、局部注射與口服A酸治療，加上調整作息與飲食，許同學才免除「爛臉危機」，露出笑容說：「終於敢脫口罩面對鏡子了！」

85％青少年苦於青春痘 熬夜壓力與油膩飲食是元凶

沈冠宇醫師指出，俗稱青春痘的「尋常性痤瘡（acne vulgaris）」，是青少年常見的發炎性皮膚疾病。約85%的青少年都曾出現這類痘痘，但若未及時控制，嚴重會留下明顯痘疤，影響情緒與人際關係。

沈冠宇醫師解釋，痤瘡的形成機轉複雜，主要與皮脂分泌過多、毛囊角化、微生物增生與發炎反應有關；而熬夜、壓力大、抽菸、濃妝或飲食油膩等，會使病況惡化；而女性若合併月經不規則或多毛、體重增加，也應檢查是否有多囊性卵巢症候群。

控痘日常首重3關鍵 囊腫型痘痘結合治療有撇步

想要改善痘痘，包括生活習慣與藥物治療缺一不可。沈冠宇醫師表示，痤瘡在治療之餘，飲食上應減少甜食、油炸、乳製品及時下流行的乳清（高蛋白）產品攝取；保養方面，則建議使用清爽型防曬與保濕產品，避免卸妝油，以免毛孔阻塞；穿著上應保持通風乾爽，避免汗水長時間附著皮膚，也能防止軀幹毛囊發炎惡化。

在治療方面，沈冠宇醫師提到，輕微的痤瘡可考慮外用藥物，但像許同學這類發炎疼痛的囊腫型痤瘡，除了外用藥物外，還必須採用抗發炎的局部藥物注射，並搭配口服藥物治療，如口服維生素A酸或口服抗生素等。對於害怕打針或排斥吃藥的患者，也可以考慮接受光動力治療或1450奈米波長雷射治療，以達到控油抑痘的效果。

把握3個月治療黃金期 降低痘疤風險

沈冠宇醫師呼籲，治療痘痘一定要把握「三個月黃金期」，才能有效減少痘疤的形成及降低嚴重度。且治療不應僅限於藥物使用，調整良好生活作息、選用適合的產品，與醫師長期配合治療，都是恢復好膚質不可或缺的一環。

