高三生多益成績 聽力與閱讀測驗維持優異水準

（中央社記者陳至中台北22日電）TOEIC（多益測驗）台灣區總代理忠欣公司今天發布最新統計，高三學生參加TOEIC的表現，聽力與閱讀測驗成績頂標為871分，維持優異水準。

TOEIC成績並非台灣高中升大學的必備項目，但在甄選入學管道，校系可將各種英文檢定列為參考項目之一（不限TOEIC）；進入大學後如果英文檢定成績優異，還有機會申請免修或抵免部分英文課程。

忠欣公司今天公布「2025年台灣高三學生TOEIC成績統計」，聽力與閱讀測驗成績頂標871分、前標803分、均標655分，與去年差不多（2024年頂標875分、前標809分、均標661分），顯示學生透過長期的英語學習與升學準備，展現扎實的實力。

廣告 廣告

在分項表現上，聽力部分的頂標為455分、前標420分、均標345分；閱讀部分的頂標達426分、前標390分、均標310分。

忠欣公司表示，為協助高中學生提前準備甄選入學的備審資料，1月24日會舉辦TOEIC高中職專場，2月8日及3月8日也會有場次。相關資訊可參考TOEIC網站。（編輯：管中維）1150122