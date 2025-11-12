高三生熬夜吃炸物爆囊腫型痘痘，醫揭青春痘惡化元兇與黃金治療期

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

面臨學測壓力，一名許姓高三生因長期熬夜唸書、宵夜常吃炸物搭配手搖飲，近日臉頰兩側突然冒出大片又紅又痛的痘痘，就醫後竟被診斷為「囊腫型痤瘡」。經醫師建議使用外用藥、局部注射及口服A酸治療，並調整作息後，才終於讓他「有臉見人」。

八成以上的青少年都會長痘痘

亞洲大學附屬醫院皮膚科醫師沈冠宇指出，「尋常性痤瘡」（acne vulgaris）俗稱青春痘，是青少年常見的發炎性皮膚疾病，約有八成以上的青少年曾經出現過。若控制不當，不僅容易留下痘疤，更會影響患者情緒與人際關係。

沈冠宇說明，痘痘的形成主要與四大因素有關，包括皮脂分泌過多、毛囊角化異常、細菌過度繁殖與發炎反應。此外，家族體質、藥物使用史、荷爾蒙失調等也是關鍵因素。若女性患者同時出現月經不規則、體重上升或多毛等症狀，應留意是否合併多囊性卵巢症候群（PCOS）。他提醒，熬夜、壓力大、抽菸、長期上妝等生活習慣都會使痤瘡惡化。

如何預防和治療?

在飲食部分，沈冠宇強調應避免甜食、油炸物、奶製品及乳清蛋白等高升糖或高油脂食物，以免刺激皮脂分泌。保養方面，建議選擇清爽型防曬與保濕產品，避免厚重油膩質地阻塞毛孔；若需卸妝，卸妝水或卸妝乳較不易誘發痘痘。

治療上，輕度患者可使用外用藥物，如過氧化苯甲醯、外用A酸或抗生素；中重度患者則需口服抗生素或A酸等藥物，療程通常需數月以上。若屬囊腫型痘痘，除藥物治療外，也可搭配局部注射、光動力治療或1450奈米波長雷射控制發炎與出油。

沈冠宇提醒，治療痘痘要把握「三個月黃金治療期」，及早介入才能避免留下難以修復的痘疤。他強調：「痘痘可以治，疤卻難去。」除了藥物，規律作息、飲食控制與適當保養，才是遠離痘痘的根本之道。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

