高三生考試寫「國家本名」委屈被扣分 中華民國掀50萬人論戰！岡山高中急澄清

高雄一名高中生1日在社群平台Threads上委屈貼出考試卷。（翻攝自當事人Threads）

高雄一名高中生1日在社群平台Threads上委屈貼出考試卷，表示「答案寫自己國家的本名，但還是被扣了分數」，文章一曝光掀50萬人論戰。對此，校方也做出回應，指最後決定給予該生該題成績，但仍提醒學生應依規填答。

一名高中生日前在Threads上PO出一份的公民考卷，其中一題列出美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國做為答案選填，並以「美元匯率」與「購買力平價指數（PPP）」換算後的GDP數據，讓學生判斷作答，但該名學生不解，答題時寫「中華民國」而非「台灣」，卻被老師用紅筆圈起來扣分，疑惑「答案寫自己國家的本名有錯嗎？」

文章一曝光，隨即掀掀50萬人論戰，有人認為「先不提國名問題，題目上是台灣，回答就是台灣」「題目上寫台灣就是要答台灣，先不論中華民國、台灣的差別與爭論，你這樣寫就是純找碴啊！」，也有人批評「台灣只是一個地區不是國家，中華民國才是一個國家，結論：老師 頭殼壞掉」「你是對的！請相信自己，是你的老師有問題，強硬灌輸意識形態已經不適任教師了。」

眼見輿論持續延燒，據《中時新聞網》報導，該學生所屬學校岡山高中也做出回應，教務處蘇姓主任表示，學校確實在公民與社會期中考時出具該份試卷，但出題教師與負責閱卷的教師並非同一人，解釋閱卷老師在批改該名學生考卷時，僅以試題所附的標準答案作為評分依據，因此閱卷老師第一時間依據標準答案未給予分數。

校方表示，該份試卷為該校第二次定期評量公民科試題，因高三上成績列入繁星計畫計算及考量考試給分公平性，故將學生不同答案情形帶回科內討論，決定統一評分標準。經12月1日閱卷老師與科內老師公同討論第55題答案，科內老師認為，考試主要是在測驗學生是否理解GDP計算及認知，最終決定給予該生該題成績，並於2日上午於線上成績系統修正該生成績，同時預計於今（3日）利用上課時，向該班進行說明。

校方也強調，將持續運用各項管道加強宣導，提醒學生應充分閱讀試題說明等並依規填答，避免影響其權益。

