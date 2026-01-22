高三生TOEIC成績亮眼 聽力與閱讀測驗頂標871分

〔記者林曉雲／台北報導〕TOEIC台灣區總代理忠欣公司今(22)日公布「2025年台灣高三學生TOEIC成績統計」，聽力與閱讀測驗成績頂標871分、前標803分、均標655分，其中，聽力部分的頂標為455分、前標420分、均標345分；閱讀部分的頂標達426分、前標390分、均標310分，顯示高三學生在聽力與閱讀表現均達優異水準。

忠欣公司指出，高三是學生集中投入英語學習的關鍵時期，趁高三取得TOEIC成績，不僅能充實學習歷程檔案、為大學申請入學增添優勢，進入大學後還能以TOEIC成績抵免英語必修學分、申請外語證照獎學金，甚至作為未來出國交換學生的英語能力證明，讓高中累積的學習成果發揮最大效益。

忠欣公司表示，根據大學甄選入學委員會統計，超過963所校系(繁星推薦)與1098所校系(申請入學)於115學年度直接參採英文檢定成績，許多校系在備審資料評分時，將TOEIC成績視為重要參考項目，此外，台灣大學、清華大學、成功大學等國立頂尖大學設有英文課程免修政策，學生若提交符合規定的TOEIC成績，可申請免修或抵免部分英文課程，釋放時間投入專業學習，許多大學並設有「外語證照獎學金」，TOEIC成績優異的學生有機會獲得獎勵，進一步提高升學的經濟效益。

TOEIC高中職專案考週六登場，2月和3月場次仍可銜接升學備審，忠欣公司說明，為協助高中職學生提前準備升學備審資料，今年第1場「TOEIC專案考－高中職專場」將於1月24日舉辦，考量高中職學生升學時程需求，2月8日及3月8日場次仍持續開放報名，凡15歲以上、未滿19歲之高中職學生皆可報名參加，成績可配合升學時程，及時納入升學備審資料。

