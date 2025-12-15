高三開學前 民眾提案學測8月考

有民眾在公民政策參與平台提案，主張將學科能力測驗提前至升高三開學前的8月底。圖為多元入學博覽會。（本報資料照片）

學科能力測驗每年於高三上學期結束後舉行，申請入學名額與考招制度不斷變革，學測日期卻沒有考量到現實狀況，導致高中生在高三上難兼顧選修與學測內容。有民眾在公民政策參與平台提案，主張將學科能力測驗提前至升高三開學前的8月底，讓學生有更多時間準備二階或分科測驗。

現行大學入學相關管道中，申請入學管道與學科能力測驗的成績緊綁在一起，因應申請入學名額與考招制度變革，有民眾提案，要求將學科能力測驗考試時間調整至升高三的開學前，並調整分科測驗項目，落實學習正常化。

提案人指出，現行多數高三生無法兼顧進度與複習，最終導致學習破碎或無法落實學習正常化。申請入學在升大學各個管道中占比最高，代表學生可能會產生「學測考不好，分科就沒有太多名額」的認知。部分校系申請入學與分科測驗分發招生比例嚴重失衡，分發釋出名額確實較少，特定科系要透過分科分發上的難度會更高。

提案建議，在課綱不要大改的前提下，學測應提前至8月底考，提早第一階段申請入學時程，拉長第二階段時間，讓教授有更多時間可以審視學習歷程，校系安排面試也能有更多彈性。此外，更動學測考試範圍，國文、英文僅考4冊，並建議將國、英加回分科測驗。

提案人表示，學科能力測驗提前至8月對學生、對教師、對學校，顯然是利大於弊。若要進行時程更動，就算更新課綱尚未有共識，或即便沒有打算大幅更動課綱，學測時間也可以調整。

此提案目前正在附議階段，尚有近兩個月的時間，若期限內超過5000個人附議，主管機關須在2個月內具體回應。