高三「沒人參加畢旅」！班導宣布正常上課 引網友回憶畢旅很兩極

畢業旅行是許多人學生時代的難忘回憶。近日一名高三網友發文，曬出班群內的對話截圖，班導稱因為班上「沒有人報名參加畢業旅行」，因此所有學生都要回校上課，此文一出，引起網友們熱議，有人分享畢旅的缺點，但也有網友認為畢旅是難得的珍貴回憶。

一名網友在Threads發文，PO出班導通知家長們的訊息截圖，班導說明，原訂高三下學期初的畢業旅行，因為沒有人報名，所以全班學生要在開學日回學校上課，如果有其他計畫，要按照正常程序請假。原PO也不禁感嘆：「大概只有我們班0個人去畢旅」。

此文一出，不少網友紛紛指出畢旅的缺點，「行程爛到連學生都不去畢旅」、「畢業旅行還是和同學自己出去才比較好玩，和學校去超無聊的，一堆規則而且也沒有便宜到很多」、「行程超爛又貴」、「我去了超後悔，又貴又無聊，還遇到颱風一直下雨，沙灘活動只下去拍一張合照就被叫上來」、「花一堆時間看國道風光，上車睡覺下車尿尿，再把你丟到遊樂園裡，回飯店也一堆規定」。

但也有網友認為畢旅是難得的回憶，「說真的，畢竟是一個回憶，國中的隔宿跟畢旅到現在40歲了還記得，但高中那時候SARS全台取消，想去還沒辦法去」、「我記得我高中畢旅班上的報名率非常非常低，後來主任跟我們班導借了一堂課，跟我們班介紹她安排的行程，最後報名了45個人的樣子，領隊是個有趣的年輕人，也是讓我們留下很好的回憶」。

也有網友認為學生有選擇權利是很好的事，「不錯啊，現在學生都勇於表達自身的喜好，不想去就不去」、「挺不錯的想法，不喜歡行程或是覺得價錢貴就不要去就好，實在不理解那種硬要參加還在那嫌東嫌西的」。

