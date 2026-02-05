高中下載未成年性影像放雲端 台中男10年後美通報我國遭判刑

台中一名男子就讀高中時自不明網站下載兒少性影像，並存放於私人雲端硬碟，10年後被美國通報我國警方起訴。示意圖。pexels



台中市一名林姓男子就讀高中時，自不詳網站下載6部含有兒童及少年性影像的影片，並儲存於Google雲端硬碟，被美國「國家失蹤及被剝削兒童中心（NCMEC）」查獲後，於去年4月通報我國警方，全案因此曝光。台中地方法院依《兒童及少年性剝削防制條例》判處林男有期徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，林男於2013年至2016年就讀高中期間，從不詳網站下載6部涉及兒童及少年的性影像，並存放於其申請的Google雲端硬碟內持有至今，後來被美國國家失蹤及被剝削兒童中心查獲，並於去年4月24日通報我國警方，警方獲報後，由刑事警察局國際警察科會同台中市警察局清水分局組成專案小組，循線查獲林男。

林男於警詢及偵查中坦承犯行，並供稱性影像僅供自己觀看，未設定共享權限，也未上傳至其他平台，檢方查無證據證明其有散布或供不特定人觀覽情形，依《兒童及少年性剝削防制條例》「無正當理由持有兒童及少年性影像罪」起訴。

台中地院審理時認為，林男明知影像內容涉及兒童及少年，仍為滿足私慾而下載並長期持有，已妨害兒少身心健全發展；考量其犯後坦承、影像數量及整體情狀，判處有期徒刑2個月，可易科罰金6萬元，全案可上訴。

《太報》關心您：

若遭遇性騷擾或性侵害，請撥打113保護專線，或聯繫勵馨基金會(02-8911-8595)尋求專業協助。各縣市社工也提供心理諮商、法律諮詢與陪同服務。若遭遇性私密影像外流,請立即撥打iWIN網路內容防護機構專線(02-2577-5118)申訴下架,並保留證據向警方報案。你並不孤單,請勇敢尋求協助。

