高中不知要凍卵！她2度罹癌：早點知道就好

▲有病友高中罹癌後，並沒有所謂「凍卵」的意識，後續在大學畢業已經治療結束、可以恢復生活時，卻又再度罹患癌症，盼能早點知道凍卵資訊。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 女性卵子在35歲後品質顯著下降，自然懷孕率降低，若罹癌，對年輕女性癌友而言，生育風險更為嚴重。TEFA協會理事長曾琬婷指出，先前一名個案高中罹癌後，並沒有所謂「凍卵」的意識，後續在大學畢業已經治療結束、可以恢復生活時，卻又再度罹患癌症，為了未來有機會生孩子，才緊急進行凍卵，也認為自己如果可以提早了解，會比較安心。

社團法人台灣凍卵協會今（3）日與生殖醫學專家、病友團體共同召開記者會，盼針對「醫療性凍卵補助」提出3項建議，包括擴大癌別範圍及年齡、同時解除「同院」限制、並強化跨科的轉介機制。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶提到，看到不少病友在癌症治療時，正處於人生規劃的階段，像是剛畢業或準備結婚等，也讓生育議題變得緊迫。她表示，也有病友層分享，因為自己無法生育，便選擇離婚。

新光醫院不孕症中心主任李毅評說，許多女性在罹癌後必須立即接受化療或放療，但這些治療對於卵巢會造成不可逆的損傷，會讓卵子品質迅速下降，甚至完全喪失生育能力。

李毅評認為，醫療性凍卵也扮演關鍵角色，治療前凍存卵子，可將卵子品質固定相對年輕的狀態，即便治療後卵巢功能受損，仍保有未來生育可能。

▲藝人陳明珠出席記者會時提到，生育權應該是每個人都擁有的基本權利。（圖／記者張乃文攝）

曾琬婷則分享，一位患者在高中的時候罹患骨肉癌，但那時候沒意識到有凍卵，就直接化療，但到了大學畢業、治療已經告一段落，準備要回歸正常生活時，卻又再度罹患癌症。

曾琬婷說，當時病患警覺自己AMH數值很低，因此緊急啟動凍卵，想著希望未來有機會生小孩。她表示，現行40多歲個案後來也想著，如果自己早點知道這樣的訊息，也會比較安心。

對於現行的補助方案，曾琬婷認為，必須在同一家醫療院所完成癌症治療和凍卵手術，其實限縮了偏遠地區病患使用的便利性。同時在醫院衛教的跨科轉介機制不夠完善，社會缺乏了認知，也會導致病友可能因資訊不足，錯過最佳的凍卵時機。

李毅評則認為，以醫學臨床角度，青少年在青春期、甚至月經初期就罹癌，這類族群的聲譽保存可能會需要更複雜的技術，像是卵巢組織凍存等；透過醫療性凍卵的補助，可避免在尚未開始人生規劃之時，就因為疾病而喪失成為父母的權利。

