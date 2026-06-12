高中以下學校及幼兒園教師資格考試6/14登場

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教育部指出，「115年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試」將在6月14日舉行，總計1萬426人報考，使用特殊試場應考人計39人，試務單位也依個別需求提供盲用電腦、放大卷、延長考試時間及安排便於考試的無障礙試場。

教育部指出，本考試師資類科分為幼兒園、特殊教育學校(班)、國民小學及中等學校4個師資類科，各考試科目及時間等詳細資料，請應考人參閱報名簡章第10頁。

本年度考試分別在臺北、新北、桃園、新竹、臺中、彰化、嘉義、臺南、高雄、花蓮及臺東等11個縣市設置共15個考場。各考場試場配置圖表等資訊已於6月8日公告在考試網站，請應考人上網參閱，開放查看時間及範圍依考場公告時間為準，試場配置圖張貼於各考場門口，但管制區內及各試場內不開放應考人進入查看。建議應考人事先確認，以避免考試當天跑錯試場。

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本考試准考證自6月3日起已開放應考人自行至本考試網站列印，若考試當日准考證毀損或遺失，應考人仍可再至考試網站列印，或攜帶本人身分證明文件至各考場試務中心辦理補發。考試當天請應考人依規定攜帶准考證、身分證明文件、藍或黑色墨水的筆、黑色2B軟芯鉛筆及橡皮擦等考試文具用品應考。

本年度考試答案卷樣式及作答注意事項已公告於本考試網站，非選擇題(含寫作)及綜合題作答時，須由左而右由上而下橫式書寫，違者扣減其該科答案卷成績5分，並請應考人詳閱試場規則第20條、第21條，可參閱報名簡章第14頁，以免違反作答規定。

此外，歷年應考人常見考試違規情形，以考試時手機鈴響(含鬧鐘)、佩戴穿戴式電子裝置為大宗；請應考人於考前熟悉簡章相關規定，遵守試場規則，不可將具有傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能之物品，例如行動電話、智慧型手錶、手環、眼鏡等攜帶入座。另外，各節考試期間，應考人應考時不得飲食(水)，違者將扣減其該科成績2分；若因生病等特殊原因，迫切需要在考試時飲水或服用藥物，請於考試第一節預備鈴(鐘)聲響前，持相關醫療證明向考場試務中心提出申請。

教育部特別呼籲，考試期間請各界避免在考場附近集會、遊行、施工、舉行民俗慶典或體育競賽等活動。倘無法避免，請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材，並降低音量，同時也請相關單位協助維護交通順暢，讓考生順利考試。

最後，考量近來天氣較不穩定，提醒應考人攜帶雨具、寬估路程時間並提早出門，且考試當天為星期日，建議事先留意各考場周邊交通狀況，離島地區應考人應提早赴臺準備應試，避免因天候因素延誤考試；另天候如影響考試也將公布於本考試網站，請報考人關注網站相關訊息。