高中以下導師加給增至4000元 兼任、代課教師鐘點費調增20%

國中小導師職務加給3000元、13年未調升，高中則有8年未調整，教育部宣布，導師加給由3000元調高到4000元。

教育部長鄭英耀表示，「我們都知道導師是學生最親近的守護者，我們透過加給調升，讓這份辛勞獲得應有的回應。」

為了讓老師辛勞獲得應有回應，兼任及代課老師的鐘點費全面調增20%，國小由336元調升至405元、國中由378元調高至455元、高中由420元調升至505元。

此外，校長和兼行政的老師，依學校規模及兼行政負擔程度，按工作表現評價，增給每月1000元至2000元不等的行政工作獎金。所有調增追溯自2025年9月1日起生效。

國教署長彭富源說明，「50班以上的大校，校長加2000、主任1500；那達50班的，就是1000，都外加。」

除了調高教師待遇，教育部表示，精進推動行政減量。對這些措施，全國中小學校長協會副理事長謝金城樂觀其成，但希望行政減量不只是宣示；全教總則認為，調高待遇是遲來的調整，應從調薪法制化著手。

全國中小學校長協會副理事長謝金城認為，「畢竟目前學校經營真的是越來越困難，有些處組真的不好找，所以如果能夠針對這些，給他額外的一些費用支持，我覺得這樣也是一種提升意願。」

全教總理事長侯俊良指出，「還有大幅調高學術研究加給、各項職務加給，這次調整其他的一個導師費，還有行政的部分，其實我們認為還是有一些不足。」

全教產指出，導師職務加給仍有很大進步空間，教師薪資待遇及各種加給，應隨物價指數每年調整。教育部表示，持續滾動檢討，而調升支給總經費約43億元，由中央和地方各負擔50%，最快2026年1月撥出款項。