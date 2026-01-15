高中免試簡章公告 18.4萬名額創新低
台北市 / 王婞妤 綜合報導
115學年高中學校免試入學招生簡章今(15)日公告。教育部統計，115學年免試入學總名額18萬4459個，創下13年來最低。國教署提醒考生，招生簡章包含各學區內各校招生管道、對象、名額、報名辦法、比序項目積分方式及重要日程等訊息，即日起免費下載，預計7月7日放榜，7月9日報到，請考生依簡章所訂時程辦理。
根據國教署統計，115學年度免試入學總名額計18萬4459名，比去年減少3902名，再創13年來新低，占核定招生總名額90.42%，各就學區皆達「占核定招生總名額85%以上」政策目標，核定名額當中，又以基北區5萬2849名最多，其次為中投區2萬9185名、高雄區2萬741名。
為持續推動高級中等學校免試入學制度，國教署提供「量足、質優、多元化」的就學選擇，招生管道包括分區免試入學、優先免試入學、直升入學、技優甄審入學、學習區完全免試入學，以及免試入學單獨招生（不含實用技能學程及建教合作班）等，協助學生依興趣與能力適性入學。
國教署說明，各就學區招生簡章，包含區內各校招生管道、對象、名額、報名辦法、比序項目積分方式及重要日程等訊息，即日起可至各就學區免試入學委員會網站免費下載，或至國中畢業生適性入學宣導網站連結至各直轄市、縣市12年國民基本教育資訊網查詢，紙本簡章同步發售。
