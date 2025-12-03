高中公民考卷「台灣」寫「中華民國」被扣分？ 掀網友論戰校方回應了

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

國立岡山高中一名學生近日在社群PO出他的公民與社會試題卷，其中一題列出美國、中國、日本、台灣等各國數據，詢問哪國被低估最明顯，結果學生在作答處寫下「中華民國」，遭閱卷老師扣分，讓他不滿表示「寫自己國家的本名，但還是被扣了分數」，貼文引發網友熱烈討論。

一名網友分享他將答案「台灣」寫「中華民國」被閱卷老師扣分。（示意圖／Unsplash）

該名岡山高中高三生在Threads發文指出：「答案寫自己國家的本名，但還是被扣了分數」，並附上自己的公民與社會期中考試卷，考卷題目第51至60題要求學生根據GDP、美元匯率及購買力平價指數資料判讀美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國，其中一題詢問哪國被低估最明顯，該名學生寫下「中華民國」，卻被老師以紅筆標記，並根據標準答案原則未給分。

貼文曝光後引發網友議論，有網友認為老師在「找碴」、「題目就是錯的」；但也有網友認為「題目上寫台灣就是要答台灣，先不論中華民國、台灣的差別與爭論，你這樣寫就是純找碴啊」；也有網友給出建議，認為以後還是出題以A國、B國、C國、D國代表即可，免得再次陷入意識型態的爭議。

校方對此回應，該題組依據圖表資料，標準答案應為「台灣」，不過閱卷老師之後回到教學研究小組內部展開討論後，確認該題測驗核心為經濟史範疇，而非涉及國家認同議題，認為學生理解題意，「中華民國」也被視為正確答案，已修正計分方式給予分數，以維持公平性。校方也強調，未來會宣導學生依循題目敘述及指定格式作答，避免出現因填答方式不同，而影響成績權益等爭議。

