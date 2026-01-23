高中同學報好康？古意男掏24萬「投資」港化妝品 詐團聽員警聲音秒掛
記者潘靚緯／台中報導
台中市一名45歲施姓男子，日前到銀行準備申辦帳戶並設定約定轉帳，過程中他出示一張金額高達美金7600元的化妝品報價單，銀行行員進一步詢問時，施男卻對投資內容說不清楚，疑似遭遇詐騙，立即報警協助。施男表示在通訊軟體收到自稱是「高中同學」的友人，鼓吹他投資化妝品，警方當場要求撥電話與對方聯繫，對方一聽到有員警介入，立刻掛斷電話，當場戳破假投資騙局。
台中市警一分局日前獲報，台北富邦銀行中港分行有一名45歲施姓男子，臨櫃申請帳戶並設定約定轉帳，向行員出示一張7600美金，折合台幣約24萬7千元的化妝品報價單，聲稱是透過通訊軟體上一名自稱「高中同學」的朋友推薦，對方宣稱目前在香港經營化妝品相關投資，以「獲利穩定、回報可觀」等話術，鼓吹他投入資金參與投資計畫。
施姓男子信以為真，按照對方指示前往銀行辦理帳戶及約定轉帳，準備後續資金操作，但行員發現施男對於實際投資標的、交易流程均語焉不詳，有諸多疑點，直覺可能是遭遇詐騙，隨即通報警方到場協助。
警方到場後，表示想協助施男查證該名「高中同學」的真實身分及相關投資資訊，不料對方在電話中，得知警方介入後，竟立即要求施男「先回家，不用再處理」，隨即中斷聯繫，行徑明顯異常。警方據此研判，該案為典型投資詐騙手法，詐騙集團常假借「海外投資」、「高獲利、低風險」等說詞，搭配偽造報價單或投資文件，誘使被害人放下戒心。
警方向施姓男子說明常見的投資詐騙模式及識別特徵，並分析設定約定轉帳即有可能成為詐團之洗錢帳戶，需謹慎小心避免觸法，施男聽了之後恍然大悟，當場打消申辦帳戶及約定轉帳的念頭，避免成為詐欺集團共犯。
第一分局呼籲，詐騙手法層出不窮，近來尤以冒充同學、親友或舊識博取信任之案例頻傳，民眾只要遇到投資、匯款或要求設定約定轉帳等情形，務必提高警覺，多方查證，可撥打165反詐騙專線諮詢，以守護自身財產安全。
