高中同學曝張文「個性孤僻但熱心」感嘆：沒想到他變這樣

台北車站昨（19）天發生震驚社會的攻擊事件，妨害兵役通緝犯張文在北市多處投擲煙霧彈後隨機攻擊民眾，造成嚴重傷亡，並在犯案後於誠品南西墜樓身亡。根據媒體報導，事後張文的高中同學在網上表示，張文過去雖然比較孤僻但卻相當熱心助人，校方也透露他在校表現優異，種種形象與昨日犯下恐怖殺人案的身影產生強烈對比。

張文昨天在捷運北車站、中山商圈投擲煙霧彈，並手持長刀向人群隨機揮砍，隨後墜樓輕生，攻擊事件引發全台恐慌。事後有網友搜出他的臉書帳號，只見他好友不多，而他的身分也遭起底，過去曾就讀桃園某高中餐飲科，根據媒體報導，有張文的高中同學指出，他在學生時期個性雖然較為孤僻，但為人不壞，甚至相當熱心助人，感嘆「真的沒想到他最後會變成這樣」。

該校校長也表示，張文在校表現正常，甚至有記功嘉獎的紀錄，畢業成績中上，平均都有80分以上，當時優異表現與昨日犯下恐怖殺人案的身影產生強烈對比，令人感到唏噓。

