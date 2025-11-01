高中名額不足！「５Ａ產地」學生搶校 家長嘆：５Ａ成基本盤

新竹縣市人口快速成長，卻面臨教育資源嚴重不足問題！數據顯示，新竹縣公立高中職分配率僅39%，遠低於台北市98%及苗栗縣91%，區域間交通又不便，學生為了就近入學，紛紛參加補習班爭取有限名額，升學競爭激烈。大新竹高中就學權益自救會指出，學生想讀離家近的學校，都要很高分數。教育局提五大方案因應。

人口激增，升學競爭。（圖／TVBS）

每天放學後，新竹地區的孩子們往往無法好好休息，而是匆忙完成功課後趕往不同科目的補習班。家長們擔心孩子成績跟不上同儕，所以安排密集的課後學習行程。這種緊湊的生活已成為許多家庭的日常，從週一到週五，孩子們每晚都有不同科目的補習課程要上。大新竹高中就學權益自救會發言人 羅君儀表示，她是在姐姐國一時才知道名額不足這件事，而弟弟卻早在國小四年級就開始超修課程。正是這種教育資源不足的問題，促使她加入自救會，訴求新竹縣教育資源應跟上大量人口移入的現況。

新竹地區被稱為「5A產地」，數據顯示，114年全國有16547人達到會考5A成績，佔全體考生9.59%，而新竹市考生5A比例高達18.5%，新竹縣也達到13.7%，明顯高於全國平均。然而，考取高分並不代表有更多選擇。羅君儀強調，新竹縣的學生不像其他縣市只需努力考取第一志願或前三志願，而是連想要就近入學的學校都需要很高分數，不得不想辦法考高分。大新竹高中就學權益自救會發言人 潘思齊指出，新竹縣的問題不是好學校或高分學校不夠，而是就近入學的學校不足。她拿基北區作比較，由於有發達的捷運和公車系統，學生可以輕鬆跨區就學。相反地，新竹地區不僅僧多粥少，大眾運輸又不發達，使得學生為了進入離家近的學校，必須更加努力爭取成績，導致家長焦慮、學生緊繃，升學戰場愈演愈烈。

新竹縣教育局長楊郡慈表示，大新竹地區112學年度到116學年度將有近2000人的缺口。為此，教育局提出五大方案，不僅要回應人口需求，更希望縣市高中能夠平衡發展，提供多元選擇，協助孩子適性發展。五大方案的一環已落實在湖口高中，該校於9月1日搬進新校區，解決校舍不足問題，並計劃逐年增班，預計到118年全校將有36班。湖口高中校長姜錢珠觀察到，過去家長通常會優先填報竹北的學校，但近兩三年來，隨著湖口高中遷校獨立，社區家長關注度明顯提高，甚至出現擔心孩子考不上就近高中的氛圍。

湖口高中遷校擴班。（圖／TVBS）

湖口高中學生白宗祐表示，新竹縣的會考競爭越來越激烈，必須有A才能進入公立學校，讀書壓力相當龐大。他認為新校區的建設比舊校區新穎許多，校舍設計親切且開放，對學生來說是很好的學習環境。儘管縣府已著手從增班、遷校到資源平衡等方面改善，但興建需要時間，高分常態化、名額有限仍是不爭的事實。對於想就近就讀理想高中的新竹學子來說，這仍是一場持續的硬仗。

