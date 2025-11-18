高中嘻哈也太強！台中9校聯合推出《中央嘻》 自創詞曲暴紅
台中地區9所高中的「嘻哈研究社」成員共同創作的歌曲《中央嘻》，正在社群媒體上引起熱烈討論，成為近期最受矚目的高中生團體。這群學生自行創作詞曲，融合中英文、台語及客語等多元語言元素，展現獨特的在地特色與高水準的音樂才華。歌曲經過半年籌備，MV僅花一天時間拍攝完成，上傳YouTube後不到一週就突破25萬次觀看，展現驚人的人氣與創作實力。
這次跨校合作的9所學校包括台中一中、台中女中以及文華高中等台中地區的高中嘻研社成員。參與創作的學生Charger表示，雖然其他地區的嘻研社也有堅強實力，但可能缺乏共識或資源執行大型計畫，因此他們希望做出突破，代表自己的城市。為了實現這個目標，學生們甚至自掏腰包製作歌曲，希望藉此讓更多人認識「嘻哈研究社」。
歌曲中最引人注目的部分是融合台語與客語的饒舌段落，引發高度討論。詞曲創作者阿宥解釋，跨語言融合是他個人的創作習慣，這也與他客家人和閩南人混血的背景有關，自然展現出多元的音樂風格。指導老師Taylor也肯定這種多元風格的表現，認為這正是作品引起廣泛共鳴的原因之一。
《中央嘻》的製作過程充滿挑戰，尤其是MV的拍攝最為困難。詞曲創作者Vanta分享，他們從早上9點拍到晚上6、7點，跑了三到四個場景，每個場景都需要換裝並反覆拍攝十幾次才能達到理想效果。雖然過程辛苦，但他們的實力已被大眾看見。
目前這群高三學生即將面臨學測考試的挑戰，許多支持者在為他們加油打氣的同時，也期待他們未來能推出更多優秀作品。這次《中央嘻》的成功，不僅展現了台中高中生的音樂才華，也為台灣的校園嘻哈文化寫下了新的一頁。
更多 TVBS 報導
一年收5門市！家樂福21年老店「台中青海店」將熄燈 業者曝原因
才升正職3年！清潔女隊員上班途中被輾死 親友悲痛：她很乖
建築工5米墜落臉腫成氣球！醫修復成功 他淚喊：終於敢照鏡子
機車雙載上班遇噩耗！遭右轉物流車重壓 女騎士慘死
其他人也在看
謝和弦邀歌范姜彥豐「推出新作」合作始末曝光：讓他以歌手身分重新出發
粿粿與王子邱勝翊的外遇風波延燒，粿粿丈夫范姜彥豐（Zack）先前沉痛發聲，引起大批網友心疼與支持。風波之後，他的近況更受到高度關注。歌手謝和弦（R-chord）近日主動向他伸出合作之手，邀請范姜錄製新歌。謝和弦的太太、同時也是經紀人兼馬槽音樂負責人的陳緗妮，今（18）日發文公開整起合作的完整始末，也正式公布歌曲名稱《我們說好的》。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
范瑋琪3天奪中國2獎！直喊「善良的力量」心聲曝光
娛樂中心／楊佩怡報導女星范瑋琪過去以知性才女氣質聞名，近年多次爆出毀形象的爭議，先是疫情失控飆罵「狗官」大毀形象，準備復出時老公陳建州又捲入性騷風波，日前暌違多年回歸中國舞台，卻在《歌手2025》走音，後來又回鍋失敗，一舉一動成了眾人關注焦點。不過日前她在中國新音樂排行榜頒獎盛典上，榮獲「2025年最受矚目歌手」獎項肯定，昨晚更是參加《微博文化交流之夜》，事後范瑋琪不忘發文抒發心境。民視 ・ 9 小時前
常聽音樂療癒失智？最新研究：罹病風險降低39％
最新研究指出，經常聽音樂的長者，罹患失智症的風險可降低39％。研究分析逾萬名70歲以上長者的資料顯示，音樂有助於維持認知能力與記憶力。雖尚無法證實因果關係，但研究強調，音樂可能是延緩大腦老化的有效生活工具。許多人習慣在散步、開車或工作時，播放喜愛的音樂，但音樂的益處可能遠超過你的想像。《國際老年精神遠見雜誌 ・ 8 小時前
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
油車萬元開銷、開特斯拉年省15萬起！買屋有充電樁別高興太早：問清楚是「出線」還「全套」｜好宅報報
根據「財團法人車輛研究測試中心」統計報告指出，臺灣自2020年起，純電動車(BEV)登記數突破1萬輛並開始顯著攀升，截至2024年底，登記數已近十萬台(96,367輛)，普及率1.1%(整體小客貨登記數約840萬輛)，隨著電動車牌照稅開徵與貨物稅減免確定延至2030年，預料將會有更多民眾投入電動車車主行列。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 5 小時前
「藍營支持度」變化超驚人！她曝背後原因
[NOWnews今日新聞]台灣民意基金會今（18）日發布最新本月國政民調，其中，引人注目的是國民黨政黨支持度上升3.9個百分點；對此，國民黨新北市議員江怡臻分析，國民黨主席鄭麗文上任後在過去的基礎上持...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
MLB／誰是大谷翔平？歐尼爾認原本不認識 聽到年薪嚇傻以為「搞錯了」
道奇日籍巨星大谷翔平用「二刀流」身手風靡全球，不料NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）竟在節目上坦言原本不清楚這位4屆年度MVP是誰，直到有天他不小心發現大谷是位握有10年7億身價的球員，才意識到大谷的影響力有多巨大，甚至還直呼聽到這個薪水以為「搞錯了。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
披薩店公審台人惹義大利市長震怒！她見1事驚「台灣國際地位」變了
生活中心／曾郁雅報導日前一群台灣遊客飛往義大利一間披薩用餐，沒想到疑似因為16人只叫了5份披薩、3杯啤酒，讓當地披薩店老闆直接把整群團客的清晰面貌全錄下，甚至直接在現場公審、但由於台灣旅客聽不懂老闆所說的外語內容，還對鏡頭比YA、豎起大拇哥，老闆最後卻不留情喊「台灣滾吧」，影片公開後大炎上、讓餐廳老闆緊急道歉，可當下老闆又喊出自己跟「中國、台灣」道歉，讓網友再度看傻眼，事態持續延燒更讓蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰、透露將見「台灣代表」一起解決這次事件，對此台灣財經網美胡采蘋就感歎台灣現在國際地位「稍微有點太高了」。民視 ・ 1 天前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 6 小時前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 1 天前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前