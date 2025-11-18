高中嘻哈也太強！台中9校聯合推出《中央嘻》 自創詞曲暴紅

台中地區9所高中的「嘻哈研究社」成員共同創作的歌曲《中央嘻》，正在社群媒體上引起熱烈討論，成為近期最受矚目的高中生團體。這群學生自行創作詞曲，融合中英文、台語及客語等多元語言元素，展現獨特的在地特色與高水準的音樂才華。歌曲經過半年籌備，MV僅花一天時間拍攝完成，上傳YouTube後不到一週就突破25萬次觀看，展現驚人的人氣與創作實力。

台中9所高中嘻研推出的《中央嘻》備受好評！（圖／翻攝自Red Tank & Vanta YT）

這次跨校合作的9所學校包括台中一中、台中女中以及文華高中等台中地區的高中嘻研社成員。參與創作的學生Charger表示，雖然其他地區的嘻研社也有堅強實力，但可能缺乏共識或資源執行大型計畫，因此他們希望做出突破，代表自己的城市。為了實現這個目標，學生們甚至自掏腰包製作歌曲，希望藉此讓更多人認識「嘻哈研究社」。

歌曲中最引人注目的部分是融合台語與客語的饒舌段落，引發高度討論。詞曲創作者阿宥解釋，跨語言融合是他個人的創作習慣，這也與他客家人和閩南人混血的背景有關，自然展現出多元的音樂風格。指導老師Taylor也肯定這種多元風格的表現，認為這正是作品引起廣泛共鳴的原因之一。

參與創作的學生多數是即將考學測的高三生。（圖／翻攝自Red Tank & Vanta YT）

《中央嘻》的製作過程充滿挑戰，尤其是MV的拍攝最為困難。詞曲創作者Vanta分享，他們從早上9點拍到晚上6、7點，跑了三到四個場景，每個場景都需要換裝並反覆拍攝十幾次才能達到理想效果。雖然過程辛苦，但他們的實力已被大眾看見。

目前這群高三學生即將面臨學測考試的挑戰，許多支持者在為他們加油打氣的同時，也期待他們未來能推出更多優秀作品。這次《中央嘻》的成功，不僅展現了台中高中生的音樂才華，也為台灣的校園嘻哈文化寫下了新的一頁。

