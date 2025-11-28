高中大學攜手學習平台 新北打造跨域教育生態系

（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市府今天宣布建置「高中與大學共創學習媒合平台」，整合教育資源打造跨越學制與領域教育生態系。各大學釋出逾250門AI人工智慧等免費跨域課程，協助高中職學生布局未來。

教育局今天舉行教育計畫交流合作會議，澎湖科技大學副校長邱采新、元培醫事科技大學校長王綮慷等人與會，號召全國大專校院與新北63所高中職串接教育能量，透過平台讓量子科技、生醫科技、人工智慧等高教資源順利進入高中校園。

廣告 廣告

今年合作聚焦「學校、教師、學生」3大主軸，王綮慷表示，大學盼能更早接觸具有潛力的高中人才，並協助校園導入研究與實作資源，使學生能走進更多元學習場域，拓展視野。

教育局長張明文指出，AI正重塑全球學習模式，但教育仍需注意分齡原則，避免國小與國高中生過度依賴科技。他強調，教育不再侷限於校園圍牆，大學端的AI、科技、永續與職涯探索等能量，透過平台得以完整串接國小延伸到大學、從實體擴展到線上，協助孩子適性學習，也讓教師掌握趨勢。

教育局課程督學呂昇翰接受中央社記者訪問指出，因應AI學習浪潮，大專院校已釋出超過2000個AI設計、AI遊戲、AI智慧醫療等免費課程，而透過合作平台推出的250多門跨域課程，更涵蓋18個學群，包括量子等最受關注的新興科技領域。

他補充，教師可透過教授協同指導、研究合作與研討會交流，強化共學網路；學生則能預修大學課程、參加寒暑假營隊、跨域講座、模擬面試、生涯諮詢及全國高中教育博覽會，掌握未來趨勢並建立競爭優勢，形成完善的青年生涯探索體系。（編輯：方沛清 ）1141128