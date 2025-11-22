高中女控火鍋店「強迫刷鍋」手指破皮 店家反控：故意乾燒
兩名桃園女高中生日前在火鍋店用餐時，因鍋底出現焦黑痕跡而被要求自行清洗，引發爭議。事件發生於21日下午1點，女學生在龍潭的火鍋店用完餐後，店家告知她們必須將底盤上的焦痕刷乾淨才能離開。女學生認為這是不合理要求，抱怨餐廳公告不明確且疑似因她們年紀小而被針對。店家則辯稱女學生故意乾燒鍋子導致冒黑煙，不求賠償但要求清理乾淨。法律專家表示，若店家採取脅迫方式，可能觸犯刑法強制罪。
事件中，兩名女高中生在桃園龍潭的火鍋店用餐，該店的鍋子一面可煮食物，另一面則可用於煎烤。用餐結束後，店家人員前來告知她們，底盤上的焦痕必須由她們自己刷乾淨。女學生表示，烤東西本來就會烤焦，而且使用烤醬也會有黑色痕跡，她們被迫拿著鋼絲球刷鍋長達20分鐘，甚至刷到手指破皮。
女學生抱怨，雖然餐廳有貼公告提醒客人不要持續高溫乾煎或空燒，以免造成燒焦需要清洗或賠償，但並非每桌都有此提醒。她們認為店家看她們年紀小又沒有大人陪同，故意針對她們。女學生描述，她們刷了很久，第一次給店家檢查時，店家仍表示「不行，不能有黑點」，讓她們感到非常委屈。
店家則有不同說法，店家表示女學生是故意乾燒鍋子，甚至有其他客人前來反映。店家描述當時情況，稱女學生在玩鬧，他過去時已經看到鍋子冒出明顯的黑煙。店家解釋，一般不希望客人賠償，所以才要求能洗乾淨就好。
律師郭明翰指出，店家不能要求女學生在場將鍋子清理乾淨後才能離開，若用暴力或脅迫方式，可能構成刑法上的強制罪。消保官也提到，業者的公告必須明確清楚，並取得消費者同意。儘管店家表示常有學生玩鬧把鍋子烤焦，但要求顧客清洗的做法仍有爭議。
