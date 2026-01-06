高中女生在星巴克遇「文昌帝君」教解數學 網秒認名師身分

一名高三女生在星巴克念數學時遇到一名熱心阿伯指導解題，對方自稱是建中教師，並花了2小時教她數學，她將阿伯的字跡上傳至社群平台後，竟有網友透過字跡認出這位阿伯是知名數學老師朱志群，貼文隨即引來22萬人熱烈討論，許多曾是朱老師學生的網友稱讚他的教學熱忱與幽默，直呼原PO在星巴克遇到「文昌帝君」。

原PO近日在Threads分享，到星巴克念數學，卻不知如何解題十分苦惱，她發現隔壁桌一名白髮阿伯一直關注她，阿伯隨後主動搭話，自稱是建中教師，並花了2小時指導她解題。

原PO因趕補習最後離開星巴克，她對阿伯的熱心表示感謝，直呼「阿伯人真好，這算學測前的小確幸嗎？」

圖文曝光後，吸引22萬人關注，但原PO的貼文僅提及阿伯是白髮、建中教師，並附上字跡照片，竟有網友透過字跡認出是知名數學老師朱志群，「妳說的老師該不會是頭髮全白，穿白襯衫、黑長褲，如果是的話妳中頭獎了！他是超厲害的數學老師，妳應該繼續坐在星巴克，不要去補習班了」。

其他曾上過朱志群老師數學課的網友表示，朱老師教學非常有熱忱且態度認真，因此被封為「文昌帝君」，網友熱烈留言「在星巴克讀書遇到文昌帝君」、「也太幸運了！直接遇到文昌帝君」、「朱志群是一個教得很好，又超好笑的老師」、「超扯，以前當助教在台下聽過他的課，我這輩子沒想過高中數學我聽得懂」、「老師真的很有教學熱忱」、「哪家星巴克我也要去蹲點」、「同學妳真的中大獎」、「文昌帝君顯靈」。

