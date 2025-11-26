高中女生跳家將 家人也力挺

舊來發第五代傳人陳淑芬（左）陪同扮演「冬大神」的孫女賴子晴一起出陣。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

別人家小孩在瘋「拉布布」的年代，她卻跟著大男生去抬大轎、打法仔鼓，甚至自己粉墨登場大跳八家將，父母親不但不反對，還給她百分之百的信任和自由發揮的空間，唯一的條件是「不能違法」；只要不違法，父母都願意放手讓她去嘗試，畢竟人生不是不沾鍋，有點免疫力也不是不好的事。

八家將傳統都是男生扮將，已被市府登錄為台南市文化資產的「如性慈敬堂」將團出軍時曾邀請兩位高中女學生擔任「秋大神」和「冬大神」，其中扮演冬大神的賴子晴，就是創始於一八七五年、迄今一百五十年歷史的舊來發餅舖第六代，就讀長榮中學三年級，阿嬤陳淑芬表示，她骨子眼有一股薪傳民俗信仰的力量，可能和自小就在廟口長大有關，最重要的是來自家裡的支持。

廣告 廣告

賴子晴的母親何玟慧是舊來發第五代傳人，餅舖就開在俗稱「小媽祖」的開基天后祖廟對面，也因傳統餅店和宮廟的淵源，所以家人都不會擔心她會在宮廟活動中迷失，所以她可以去神佛壇扛大轎，可以去學打法仔鼓，甚至於還去學習八家將臉譜彩繪，本身還可擔任將團面師，還在正統將團「如性慈敬堂」領導人柯煜杰邀請下跳將，完全不是她這個年紀女孩子應有的興趣和休閒活動。

母親何玟慧表示，她非常尊重小孩子的興趣，讓他們多元發展，不會阻止他們的學習。只要事不違法，她多願意讓他們去嘗試看看。

而台灣道教信仰向來重男輕女，嚴重的性別歧視，動不動就用「生理期」限制女性參與，賴子晴阿嬤陳淑芬就表示，其實這是對神明的一種尊重，所以也會讓小孩子很清楚了解這樣的禁忌。

媽媽何玟慧更持開放態度，只要不限制女生去學習的地方，都會讓她去體驗，有興趣再去「深造」。不過，畢竟是女孩子，所以她去學習的地方，家長會先陪同，確認那個環境是正向單純的，就會讓她去加入社團。

台南市過去有某八家將團長因「性侵」被判四年，目前還在服刑中，那一團當時也有很多女大學生加入，這樣當然會讓很多父母不放心。

至於賴子晴參與的如性慈敬堂將團，則是台南市少數幾個登錄為文化局文化資產的團體，由柯家傳承數代，團長表示，以前確有女性不扮將的傳統，但現在將團找人不易，加上現在已男女平權，傳統觀念一直在改變，女性扮將反而有另外一種柔美，所以也不反對優質女性加入將團的行列。