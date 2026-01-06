高中妹解不開數學題！阿伯出手「驚人身分曝」 全場讚：文昌帝君下凡

生活中心／朱祖儀報導

原PO遇到名師朱志群幫忙解題。（示意圖／翻攝自Pixabay）

今年學測在1月17日登場，不少學生都在埋首苦讀，希望能考上理想的學校。近日一名女學生透露，自己去星巴克讀書，一直解不開某個數學難題，沒想到身邊的阿伯突然出手教學，讓她相當驚喜。文章曝光後，有人透過字跡認出，那名阿伯是建中數理資優班名師朱建群（朱正康），紛紛大讚「遇到文昌帝君！」

一名網友在Threads發文表示，最近去星巴克讀書，在解數學題時遇到瓶頸，身邊的阿伯一直盯著她看，隨後向她搭話，說「我是建中老師，我可以教你」，並教了2個小時的數學，後來因為她要補習，於是先行離開。但這特殊奇遇讓原PO大讚，「阿伯人真好」，也笑說「這算是學測前的小確幸嗎？」

不少人看到原PO桌上的解題字跡，馬上認出她遇到的就是名師朱建群，「你說的老師不會是頭髮全白，白襯衫黑長褲，拖著一個黑色行李箱的那個吧。如果是的話你中頭獎了，他是超厲害的數學老師，精準制數學講義的作者」、「朱志群老師！真是熱愛教學與數學的名師啊」、「以後一堆學生都在星巴克等老師來了」、「你只是遇到文昌帝君下凡來喝杯咖啡。」

另外，也有網友透露，有一次去路易莎看有學生在寫熟悉的化學參考書，但一直卡在某一題，他便上前指了書本的關鍵敘述，對方瞬間頓悟，他則留下淡淡一句「我是作者。」眾人看到這段經歷不禁笑說，「學生超級幸運直接遇到作者本人指點」、「原來你就是痛苦的來源」、「他應該要跟作者要簽名的。」

