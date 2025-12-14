高中少年安慰女同學「這舉動」被告性騷 家長傻眼、網友看法兩極

高中少年安慰女同學後被告性騷。示意圖／Freepik

與人相處一定要拿捏好分寸！一名爸爸分享，兒子只是在運動會上安慰一名跌倒的女同學，輕拍肩膀，說了「這段話」鼓勵對方，結果竟被告到性平會上，痛批性騷擾的「主觀認定」至度毀了兒子的高中生活，引起網友熱議。

一名爸爸在Threads上發文指出，就讀高中的兒子在運動會時，看見一名女同學在比賽時不慎跌倒，上前輕拍肩膀安慰，說道「你長得這麼漂亮，哭醜了多可惜，沒事的啦，全班都不會怪你的」，結果女方覺得不舒服，認為遭到性騷擾告上性平，讓他傻眼怒批「什麼破理由！什麼爛法律」。

原PO表示，兒子認為自己身兼班長、體育股長，碰到同學因賽跑受傷上前安慰「是自己的職責」，且多名班上同學也並無覺得不妥，「主觀認定即可立案到底是哪個白痴提出來的？害得我兒子現在在學校鬧得沸沸揚揚的，這真的嚴重影響到了他在學校的生活。」

他也說，部分學生也提到，該名女同學也因「討厭某些男同學」，就怒告對方性騷擾，稱「反正案子不成他們也不會有什麼損失」，痛批若「主觀認定」就能調查，似乎不合常理，「就算最後認定證據不足，兒子如何證明自己的清白？他日後直到畢業身上都得帶著『性騷擾』的標籤？」呼籲教育部好好審視相關規定。

貼文曝光後瞬間引起網友熱議，紛紛表示「這樣你兒子以後才會學到教訓」、「你跟你兒子都需要上性平教育」、「整句話其實充滿令人不舒服的感受，也完全沒有在安慰當事人」、「兩個線你兒子都踩了是在委屈什麼」、「完全父權臭老男口吻，身為三十多歲直男我看了都覺得不適」。

有網友則認為「很明顯男生就只是善意稱讚接安慰啊」、「以後叫你兒子站在旁邊笑就好」「昨天在星巴克有人拍我肩膀問我旁邊位子有沒有人坐，我也要告上性平」，也有人質疑該篇貼文的真實性。

對此，原PO也回應網友質疑，感嘆「體認到時代已經不同以往了！虛心請教這個時代的性別觀念為何，以及該如何看待本次事件」，並表示兒子「前兩句話」越聽越不對勁，「我會回去教育我兒子不要亂講話，謝謝各位」。

他也坦言，只有教過兒子遇到別人有困難需要上前幫助、有人難過要安慰，並沒有教「怎麼安慰」，不過「連簡單的拍拍肩膀都是罪大惡極了嗎？這不是簡單的呼喚動作嗎？如果這樣需要被告，那全國一天要有多少學生被提告」。



