高中屁孩惡搞！「乾燒炒麵」燒爛鍋具被索賠竟開溜…校方隔天登門道歉

社會中心／洪正達報導

嘉義一間連鎖火鍋店1日也有高中生入內用餐後搗蛋，吃完後任其乾燒糊底，最後店家索賠竟然開溜。（示意圖，非當事店家／翻攝畫面）

桃園龍潭一間火鍋店日前發生高中生入店消費後，卻刻意將鍋具燒成焦黑糊底，業者當場要求學生將鍋子刷乾淨後才可離去，沒想到過沒多久後，嘉義也發生類似事件，就在這個月1日當天，有4名學生到一間連鎖火鍋店用餐，但卻在吃完後不關火繼續乾燒導致損壞，店家於是要求學生賠償，學生卻趁隙開溜，後來校方得知後，隔天由老師帶著惡搞的學生登門道歉並賠償損失，整起事件才算告一段落。

根據《TVBS新聞網》報導，店家指出，1日晚間有4名高中生入店消費，但用餐完畢後未關閉爐火，讓鍋具繼續空燒，最後鍋底一些殘存的麵條一起燒黑變糊，最後只能丟棄。

業者指出，當時學生用餐完畢未關閉爐火放任鍋內的湯汁繼續燒乾，最後變聲稱要開始「炒麵」，店員曾經勸阻要他們關火，但學生不聽仍繼續搗蛋，最後店員要求他們要賠償時，學生竟直接離去，而此事在網路上曝光後，校方就在事發隔天帶著學生登門道歉，並賠償相關損失，整起事件才算落幕。

對此，校方強調會利用朝會時間宣導學生的用餐禮儀、防災、公共危險等觀念，除了針對犯錯的學生外，也會提醒所有人要注意用火安全，也希望學生從這次的教訓中學習，避免再發生。

