高中師評學測數A近年最難 多選題負擔大

大學學測首日，多為理組考生上陣。最先登場的數學A，和去年一樣有20題，從易到難，有時事的發財金活動，網路遊戲結合排列組合的創新題，但多選和最後的非選題組相當燒腦。

考生林同學表示，「至少選擇題跟多選題有把握，後面就沒什麼把握。」

考生蕭同學則指出，「時間不太夠。」

考生侯同學則說，「數A的話，就聽天由命囉。」

受訪的多位北市考生表示，數學A不好寫，時間不太夠。台北市高中數學科教師群評析，整體難易度較去年提高，但需理解的數學觀念比較多，得掌握核心觀念才能破題，多選題對學生來說「負擔太大」，會是近年最難。

北市陽明高中數學老師蘇順聖指出，「花最多時間討論的一次，這份試卷其實是很強烈的，把這個數A跟數B的學生，其實有一點點區分出來。」

第2節的自然科共有56題，全教會指出，物理融入科普閱讀和時事科學新知；化學科有諾貝爾化學獎量子點入題，沒有繁瑣計算；生物有演化支序圖連2年入題，但缺時事題；地科重視圖表判讀及邏輯推理，整份試卷的得分關鍵在圖表實作。

考生林同學指出，「就跟去年比起來，混合題比較多。」

考生汪同學表示，「物理因為有比較多的計算方面的問題，所以就是算不太出來。」

大考中心表示，首日沒傳出重大違規，不過有媒體提問，雄女考場有家長投訴，南部大太陽，不能開冷氣，規定過於僵化。大考中心回應，為了維護所有考生公平競爭環境，是按氣象署預報，全台考分區所在地未達28°C，就不開冷氣。

大考中心主任張新仁表示，「每個人的體感溫度，或每個人的身體狀況不盡相同，是依照簡章來訂定一個標準的作業規範。」

張新仁表示，若考生覺得太熱，可主動向監試人員反映，只要該試場所有考生同意，就可開窗或開門，至於電風扇，並非每個試場都有，顧及公平性，不在開放範圍。