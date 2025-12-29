高中師資荒！教部放寬8學分任教 學會批：掏空師培制度

為解決學校招聘自然科教師不易情況，教育部11月公告放寬支援老師聘任限制，不過，此放寬也引起教團反彈，中華民國科學教育學會就通過公開聲明主張，當前政策錯將教育現場制度性人力配置失衡之現況，簡化為人力不足的技術問題。（示意圖:shutterstock/達志）

為解決學校招聘自然科教師不易情況，教育部11月公告放寬支援老師聘任限制，不過，此放寬也引起教團反彈，中華民國科學教育學會就通過公開聲明主張，當前政策錯將教育現場制度性人力配置失衡之現況，簡化為人力不足的技術問題，不僅無法根本解決教師荒，反而可能動搖我國長期建立的教師專業發展與師資培育制度基礎，要求所有高中職教師均應符合《師資培育法》所規範之26學分教育專業課程。

據悉，教育部於11月18日公告修正「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法」，讓具業界實務經驗卻無師培經驗或未取得教師證者，從事較為彈性教學工作，新法於11月20日生效，預計115年起聘，待遇比照正式教師。

而針對教育部的放寬，學會痛批，允許未具教師證者僅需補修8學分教育專業課程便能進入教學現場任教，此舉形同將教師專業視為可快速取得的附加技能，嚴重衝擊我國長期建立的師資培育制度。

學會強調，科學教師專業並非只靠學科背景知識即可勝任，而是建立於完整的科學教育專業訓練，包括科學教學策略、科學概念學習以及如何應用科技促進科學教學等相關知能，現行《師資培育法》明訂須有26學分教育專業課程，正是確保科學教學品質與教育公平的制度底線，不應因政策彈性而被實質掏空。

學會認為，所謂「教師荒」多源於師資生培育制度、聘任制度、工作負荷與職涯誘因等結構性問題，若僅透過降低專業門檻引進外部人力，不僅無助於問題解決，反而可能加劇教學品質不穩與師資流失。

學會呼籲，教育主管機關應回歸專業治理思維，守住26學分師資培育標準，並從制度面改善教師人力結構，避免以犧牲教育品質作為政策代價。

