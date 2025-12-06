高中弟「GG變黑」嚇壞掛泌尿科！以為每天自慰害的 醫師曝4種警兆

（記者洪承恩／綜合報導）一名高中男生在體育課換衣服時，發現自己的「小兄弟」顏色異常變深，擔心與每天自慰習慣有關，特地前往泌尿科就診。泌尿科醫師陳鈺昕表示，生殖器變黑不一定代表自慰過度，可能原因很多，但若伴隨疼痛、搔癢、腫脹或出現硬塊等異常症狀，應立即就醫。

陳醫師指出，陰莖顏色加深可能有五大原因：首先是天生基因，青春期男性荷爾蒙會刺激黑色素生成，顏色深淺會因人而異；其次，過度摩擦或頻繁刺激，也會造成色素沉澱，例如騎腳踏車、穿緊身褲、頻繁性行為或自慰。

示意圖／一名高中生因為生殖器變黑，嚇得到泌尿科求助，不曉得是不是因每天自慰而造成。（擷取自免費圖庫Pixabay）

第三是微血管破裂，外力撞擊或劇烈動作可能導致血液滲入皮下，呈青紫色。第四是藥物過敏，部分抗生素或抗憂鬱藥會造成固定部位深色斑塊或紅疹。最後是感染性病，如生殖器皰疹或梅毒，也會使局部皮膚顏色加深，並伴隨發炎或潰瘍。

醫師提醒，若陰莖在短時間內突然變黑，或出現異常凸起、痣上變化、不明硬塊或潰瘍，尤其是位於龜頭或包皮內側，就有可能是陰莖黑色素細胞癌的警訊，需要立即就醫。陳醫師強調，變黑並不一定危險，但不可忽視異常症狀。此外，陳鈺昕建議民眾應保持私密部位清潔、乾燥，並養成定期自我檢查的習慣，及早發現任何異常，及時尋求泌尿科專業協助。

