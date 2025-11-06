高中數理及資訊能力賽 新北區複賽

新北高中辦理的資訊複賽，評審巡場說明規範。（圖:新北市教育局提供）

AI與科技正快速改變世界，科學素養成為面對未來的關鍵能力。新北市教育局主辦「一一四學年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽新北區複賽」，四、五日兩天在新北高中與新店高中登場，共計五十一校、近六百位優秀高中生參賽，競逐六大學科桂冠。共推選出四十位優勝選手代表新北市進軍全國決賽，展現科學探究與創新學習的深厚實力。

新北市教育局長張明文昨（六）日表示，新北市長期深耕數理與資訊教育發展，四年來投入超過二億元推動「高級中等學校在地就學大聯盟計畫」，整合資訊科技、雙語學習等七大主題，鼓勵高中與大學共創特色課程並向下延伸國中小，讓學生從在地出發，厚植科學與創新力。同時設置十個課程發展中心及新課綱行動協作平臺，推動跨科整合與探究實作學習，持續深化教師共備、學生共學的創新能量。

其中板橋高中組成三十六人科學菁英團隊，參賽陣容為全市最大，展現該校在數理資優教育與學生研究培訓的長期成果。校長劉淑芬表示，學校重視「跨域探究×研究導向」的學習精神，攜手大學開設探究實作與科學應用課程，培養學生的實驗設計與問題解決能力。

板橋高中三年十三班黃浩銓同學榮獲資訊科複賽第一名，他分享這是自己第三次參加新北區複賽，終於在今年脫穎而出，也更有信心繼續挑戰更高的目標；新店高中三年九班葉馨喬同學，她分享雖然過程中遇到不少難題，但也因此反思自己的理解與學習方式，不僅是對努力的肯定，也讓自己更堅定要持續探索科學、挑戰自我。

教育局表示，新北與十所頂尖大學合作，挹注千萬元開設超過二百五十門數理與資訊科技課程，搭配「ＡＩ＋科技示範高中」及「高中科技數理實驗班」，並結合假日科技數理適性人才方案，培養學生運用科學方法與科技工具解決真實問題的能力。