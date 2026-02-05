高中時下載兒少性影像存雲端 台中男10年後遭美通報我國判2月

林男從網站下載兒少性影像並存放於雲端硬碟，遭美方通報我國警方。（示意圖，pexels）

台中一名林姓男子於高中期間下載持有6部兒少性影像，並存於Google雲端，去年遭美國「國家失蹤及被剝削兒童中心（NCMEC）」查獲通報台中警方，台中地院考量他坦承犯行，依《兒童及少年性剝削防制條例》判處有期徒刑2月，可易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，林男於2013年至2016年間就讀高中時，從不詳網站下載6部涉及兒童及少年的性影像，並存放於申請的Google雲端硬碟內持有至今，2025年4月24日，美國「國家失蹤及被剝削兒童中心（NCMEC）」通報我國警方後，刑事警察局國際刑警科會同台中市警察局清水分局組成專案小組，循線查獲林男。

廣告 廣告

林男於警詢及偵查中坦承犯行，供稱相關影像僅供自己觀看，未設定共享權限，也未上傳至其他平台，檢方查無證據證明其有散布或供不特定人觀覽情形，依《兒童及少年性剝削防制條例》無正當理由持有兒童或少年性影像罪嫌偵結提起公訴。

台中地院審理時認為，林男明知影像內容涉及兒童及少年，仍為滿足私慾而下載並長期持有，已妨害兒少身心健全發展；考量其犯後坦承、影像數量及整體情狀，判處有期徒刑2月，可易科罰金6萬元，全案可上訴。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





更多《鏡新聞》報導

嘉義男猥褻老闆未成年外孫女 上傳私密片被美國抓到

涉幽靈連署又疑洩密！搜索前傳訊「有人會來」 藍宜蘭黨部父子遭約談

在台港人工作室又被潑漆 嫌入境9小時快閃犯案！離境時手沾紅漆