高中期末考學生「違規名單爆量」滿滿4頁警告理由曝光 網友傻眼：這樣有觸犯天條嗎

台南市一所高中期末考後，因多項考場違規記警告，相關名單在網路流傳，引發學生與網友對考試管理尺度的討論。（翻攝畫面）

筆盒放哪都不對？台南市一所高中日前完成期末考後，校內卻傳出大量學生因考試違規遭記警告。相關違規公告名單在網路流傳後，引發社群平台熱烈討論。從曝光內容來看，違規人數多達上百人，公告頁數長達4頁，部分違規項目因涉及日常行為細節，掀起學生與網友對校方管理尺度的質疑。

台南高中考試違規項目有哪些？為何引發爭議

根據流出的違規紀錄表顯示，部分學生因考試期間「椅子下方未完全淨空」遭記警告，成為最常見的違規原因。除此之外，還包括抽屜內放置筆盒、椅子下方放筆盒或衛生紙、桌面出現衛生紙、桌邊擺放餐袋，甚至外套放在膝蓋上，也被列為違反考場規定。

廣告 廣告

由於違規事項多與考試作弊無直接關聯，相關名單在社群平台曝光後迅速引發關注，不少人質疑這類規定是否過於嚴格，討論聲量持續擴大。

違規名單曝光後 網友意見一面倒？

事件在網路發酵後，留言區出現大量討論，有網友認為校方管理方式過於細碎，傻眼直言：「你就告訴我吧，不然筆盒要放哪？需要搞個磁懸浮的放著嗎？」「拿警告變得很容易」「在這邊拿警告比喝水還簡單欸」「不放在桌椅難道放老師桌上？桌上、抽屜跟筆盒就算了，衛生紙放椅子下是觸犯天條了嗎？」

不過，也有少數聲音指出，考試規定若事前已明確公告，學生仍應遵守校方既有制度，雙方立場形成不同觀點。

校方如何回應？

針對外界質疑，校方表示，相關考試規定並非臨時制定，考前已向學生說明，且此作法並非首次實施，過往考試即依相同標準執行。校方指出，考試前皆會公告應遵守事項與禁止行為，處理方式也皆依校內既定規範辦理。

校方也補充，考試紀律的要求，主要希望學生能以嚴肅態度面對重要測驗，並非刻意加重處分。

被記警告會影響學生權益嗎？ 校方這樣說

對於處分後續影響，校方說明，相關警告並非永久性懲處，學生後續可透過愛校服務、功過相抵等方式進行消過，不會影響長期學習權益。未來若有檢討或調整考試規範的需要，也會依實際情況進行修正。

更多鏡週刊報導

校門口隨機攻擊...桃園女童遭20歲陌生女「勒脖拖行」臉色慘白 監視器畫面曝光

「後山的夜不會一樣了」文大香腸伯癌逝...小燈陪伴20年夜晚 校友哀悼：寒流也不再有人燒柴

女大生「夜間校內捉迷藏」失聯！一查定位位置竟在湖裡... 室友急尋