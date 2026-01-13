高中木棒聯賽1/24開打 全國41所高中上場爭取佳績

記者會現場邀請到114學年度硬式木棒組所有參賽球隊選手代表上台發表今年度各隊的「進攻山巔」宣言。

「114學年度高中棒球硬式木棒組聯賽」啟動儀式，賽事於1月24日開打。

國內高中棒球年度盛事「114學年度高中棒球硬式木棒組聯賽」將於1月24日起在高雄市及屏東縣共8座球場展開，來自全國41所高中的棒球菁英齊聚一堂，將在球場上全力爭奪冠軍榮耀。為服務無法到場觀賽的球迷朋友，第一階段賽事將於4個場地安排轉播，讓更多民眾一同感受高中棒球的熱情與魅力。

運動部表示，高中棒球聯賽開辦30多年來，一直是國內棒球選手培育的重要搖籃，孕育無數優秀球員。即將於3月舉行的世界棒球經典賽中，多數教練與選手皆曾歷經高中棒球聯賽的洗禮，成為臺灣棒球的中堅力量。運動部強調，此項賽事對臺灣棒球發展至關重要，逐年攀升的不僅是參賽隊伍數量，更展現臺灣社會對棒球運動的熱情與支持。

運動部指出，114學年度高中棒球硬式木棒組聯賽共分四階段進行，第一階段自1月24日開打，第二階段將於2月6日起展開；最終24強球隊將於2月10日進入最後兩個階段賽事。本學年度冠軍將於2月28日在嘉義市KANO棒球場產生，並歡迎球迷踴躍到場為選手加油。為鼓勵選手展現團隊合作精神、爭取團隊與個人榮譽，本屆大會「投手MVP」及「野手MVP」同樣可獲得「臺灣美津濃」價值5萬元的產品贊助。

此外，114學年度高中木棒聯賽將由智林體育臺於有線電視及YouTube頻道提供主球場轉播，其他副球場賽事將在智林體育臺YouTube頻道提供轉播服務。中華電信Hami Video的Hami體育臺頻道也將於八強賽事同步加入轉播行列，球迷朋友可透過多元平臺欣賞精彩賽事。更多賽事訊息，請持續鎖定中華民國學生棒球運動聯盟官網或粉絲團，掌握最新動態。