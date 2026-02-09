高中校園激戰9男！新北男警拍「愛愛片」上X平台 遭起訴還吞1大過處分

記者林盈君／台北報導

新北市一名羅姓男警，於2025年間，涉嫌與至少9名男子，到北市某知名高中拍攝「激戰片」，甚至上傳社群平台X供人觀覽，而有網友認出背景角落為自己學校，立即檢舉，校方也因學區遭入侵而報警處理。台北地檢署9日偵結，依妨害風化罪、製造猥褻等罪嫌起訴，並聲請簡易判決。事發後，羅姓男警也遭記1大過處分。

新北男警約9男到高中拍攝「激戰片」，遭北檢起訴、吞1大過處分。（示意圖／翻攝pixabay）

據了解，羅姓男警因涉嫌與至少9名男子，於北市知名高中拍攝性愛影片，又將影片上傳個人X帳號，校方察覺校園被入侵，擔心損害學校聲譽，隨即報警提告。檢警介入偵辦後，雖然影片中的人均未露臉，但循線查出IP，鎖定現職警員羅男涉案。

檢方於去年11月間，約談羅男到案說明，複訊後諭令10萬元交保，台北地檢署偵結，依妨害風化等罪起訴，而羅男不僅被起訴，還吞下1大過處分。

