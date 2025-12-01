高中校園為何沒遊樂設施？萬人狂點「這1項」：30歲都還想玩

生活中心／彭淇昀報導

不管幾歲都仍保有青春靈魂！有網友好奇「為什麼高中裡面沒有設遊樂設施？」讓他很懷念翹翹板、盪鞦韆等遊樂設施。貼文曝光後，引發熱烈討論，「我30了我也想玩遊樂設施，尤其是什麼充氣城堡或是球池」。

不少成年網友直呼，超想玩遊樂設施，可以適時釋放壓力。（示意圖／資料照）

原PO在Threads上發文表示，「為什麼高中裡面沒有設遊樂設施？15歲就不能玩蹺蹺板、盪鞦韆、溜滑梯、獨木橋嗎？」看得出他相當懷念國小時，校園裡的遊樂設施，此話題也引發熱烈討論，該篇貼文至截稿前已有24萬次瀏覽、3.3萬讚。

廣告 廣告

不少網友紛紛留言直呼，「認真覺得至少要有盪鞦韆」、「不要說高中生了，我30了我也想玩遊樂設施，尤其是什麼充氣城堡或是球池，但大多數情況沒小孩大人根本進不去，我好想有一間大人專用的遊戲場」、「我20歲還是喜歡盪鞦韆」、「高中跟朋友在公園玩盪鞦韆，盪到差點可以360（度），旁邊的小弟弟一直露出崇拜的眼神」、「我今天才在跟朋友聊，我們壓力大到需要遊樂設施緩解」；還有人表示，「一直說我們手機成癮，又沒有其他可以緩解壓力的遊樂設施」。

不過有人坦言，怕有安全疑慮，「高中生玩感覺比國小生危險」、「高中校園如果有盪鞦韆，會變成義大門口的天旋地轉」、「高中生玩盪鞦韆的話，感覺就是會想比誰跳比較遠，結果跳到自己十字韌帶受傷」、「因為會有學生會做出很可怕的行為，畢竟高中生比小學生還不可控制」。

更多三立新聞網報導

繳不出保證金！台灣「9間旅行社」執照被廢 觀光署列38家解散名單

昔日光景不再！新北「1知名商圈」沒落 在地人曝原因嘆：時代的眼淚

班機遇亂流「餐點全飛起來」！3空服員受傷送醫 長榮回應了

快儲水！今6縣市停水「最長10小時」 時間範圍一次看

