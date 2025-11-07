高中營養午餐「泡麵蒸蛋」學生傻眼！校友曝內幕：學校很幽默

高雄前鎮高中營養午餐出現「泡麵蒸蛋」，10月時一度登上社群熱門，學生在夾菜時都相當傻眼。網友看到後紛紛表示，「這樣做真的很奇怪」、「看起來有點像吃過的」。不過近日又有網友分享前鎮高中營養午餐，這次蒸蛋跟泡麵終於分開了，校友看到後也忍不住表示「前鎮的午餐還是這麼幽默」。

一名學生在10月時PO出前鎮高中的營養午餐，可以看到有道菜是泡麵跟蒸蛋混在一起，學生要夾菜卻感到相當硬，非常難夾。原PO也忍不住吐槽，「輸全台99%學校」。

對此，網友紛紛回應，「我不確定這個好不好吃，但我之前吃完來一客的麵之後，會拿剩下的湯去做微波爐蒸蛋，長得跟這個有八成像」、「同校的來說吃起來怎麼樣，很硬的蛋，加爛爛泡過久的麵，上面還浮了一層油」、「兩個好吃的東西被混雜在一起變很難吃」、「突然覺得我們學校白飯配水餃還不錯」、「怎麼有碳水炸彈這種好東西」。

近日又有名網友秀出前鎮高中的營養午餐，歡呼泡麵跟蒸蛋分開了。校友看到後也忍不住表示，「前鎮的午餐還是這麼幽默」，並披露以前學生也有反應菜單很怪，但當時是鳳梨炒木耳。

根據《台視新聞》報導，校方解釋，蒸蛋泡麵只是當天的滷味配餐，每學期有問學生意見，滿意度達9成，強調菜單有營養師把關，保證學生的健康。

