高中特招考試分發簡章公告 3區7校共招生200名
（中央社記者陳至中台北15日電）115學年度高中特色招生「考試分發入學」共有3區7校提供共200名招生名額，較去年（114學年度）略為增加。這項管道以會考成績做門檻，再加考1到3科學科測驗。
特色招生考試分發入學（特招考試分發）是為學術傾向的國中畢業生設計的管道，著重學科甄選。根據教育部今天公布的簡章，115學年度共有招生名額200個名額，較114學年度的198的名額略為增加。
參與考試分發入學的高中各有著重的特色，例如台北市中正高中國際移動力課程實驗班，提供大學預科（IB-DP）課程，著重發展學生對研究的理解和欣賞、發表和溝通技巧、批判性思維能力；生涯發展路向（IB-CP）課程則培養學術研究技能、跨文化溝通、理解及尊重等核心技能。
嘉義縣永慶高中開出AI（人工智慧）科技特色班，招收對AI與程式設計有興趣的學生，透過模組培養跨領域的素養。
國立台灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校（海大附中）則規劃海洋工程及海洋生科兩類課程，輔導學生升讀海大繼續學習所需相關知識鑽研。
115學年度參與特招考試分發的3區7校，包括「基北區」海大附中、西松高中、中正高中、育成高中；「桃連區」大園國際高中、路亞國際高中；「嘉義區」永慶高中，相關資訊可參考各校網站。（編輯：李亨山）1150115
其他人也在看
悚！ 國小女童校門口遭勒脖拖行 民眾勇奔救人
桃園市 / 綜合報導 桃園市這起恐怖的隨機攻擊案，所幸被勒脖攻擊的女學生，大聲呼救後，由路過的機車騎士和附近的社區保全成功解救脫困。而學校方也緊急發出一封家長安全教育的信，表示事發當下已經和警方一同處理，而女學生經過學務處老師安撫及護理師觀察後，已經由家長接回家。國小校長說：「來，好有禮貌喔。」國小校長站在馬路口，親力親為，守護準備上學的孩童，會這麼嚴謹全是因為，12日傍晚桃園這間國小的校門口，發生一起隨機攻擊案。當時一名女學生，被陌生女子勒脖攻擊，驚險場面讓路過民眾全都嚇壞，立即衝上前制止，一名機車騎士第一時間，衝過去拉開女子，接著附近社區的保全，也急匆匆幫忙女童脫困，還有熱心民眾也上前關心狀況。營救女學生保全邱先生說：「第一，是緊急啦，第二，是我也不希望人家傷害小朋友，對我來講，只有職責所在，不管說是社區的，還是其他小朋友都一樣。」沒有猶豫沒有考慮，看見女童有難，保全只帶著交管棒，就衝去救人。營救女學生保全邱先生說：「本身有小孩，也不希望其他人傷害小孩，就立馬不管是任何小朋友，就一定會上去救。」不顧危險先救人再說，回想事發當下保全仍心有餘悸，而學校方也緊急發出給，家長安全教育的一封信，信裡寫下校方接獲消息，立即和警方一同處理，至於女學生脫困後，立即離開現場並到校求助，經過學務處老師安撫及護理師觀察後，由家長接回家，消息一出也讓家長人心惶惶。附近民眾說：「我會很擔心，這樣子一個人走在路上，然後遭人家這樣子，我會很擔心，最好是親自接送。」附近民眾說：「會煩惱啊，我都每天(接)送。」放學時段人來人往，這次女子街頭攻擊女學生，好在有熱心民眾相助，才讓這場驚魂劇平安落幕。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
扯！ 考卷沒寫名字95分變0分 校方：0是註記非0分
台中市 / 綜合報導 考卷沒寫名字，應該扣幾分呢？台中市潭子區一間國小的郭姓班導被投訴，學生沒寫姓名，95分的考卷竟然變0分，氣得家長 向市議員投訴 ，議員說，這名郭姓班導9日才因為涉嫌對學生言語霸凌和不當管教，鬧上新聞版面，疑似為了報復，才會對這一名學生的考卷「下重手」。對此校方解釋，說0 分 只是一個註記，實際登錄系統的成績只有「扣10分」，但是因為還有其他學生也投訴郭姓班導涉嫌霸凌，目前先將 她 調離現職，改為科任老師，並且等候調查。這張國小六年級的健康與體育考試卷，右上角成績是95分，但學生沒寫姓名，老師用紅筆打了個問號，左側也寫扣5分，卻又在95分的上方打了一個0分，家長看到氣得投訴，台中市議員(民)王立任說：「小動作不斷，黃姓的學生，他原本考95分，沒有寫姓名，應該是要扣5分，這個導師，她後來直接把考卷拿去之後，直接批改為0分。」考卷只是沒寫姓名，就從95分變成0分，學生和家長都無法接受，被指控的是在潭子區這間國小教六年級的郭姓班導，她9日時就因為涉嫌言語霸凌學生，鬧上新聞版面，郭姓班導被投訴後，沒調職，繼續在同一個班級當班導，接著就發生學生沒在考卷上寫姓名給了0分，市議員認為，郭姓班導是被投訴後心生不滿，才給0分作為報復。台中市議員(民)王立任說：「她完全沒有任何的反省，她甚至用報復性的行為，變本加厲來欺負這個學生，霸凌這個學生。」對此校方出面解釋，說那不是0分，是老師作的註記，當事校方說：「她並不是把學生打0分的成績評量，而是適時做註記，然後實際登錄的部分，是酌減10分。」校方解釋，考卷右上角那個0不是0分是註記，實際登錄系統的分數是扣10分，但因為，後續又有別的學生投訴郭姓班導涉嫌霸凌，因此決定，15日開始郭姓班導調離職務改任科任老師，並且不直接接觸原來帶班班級，靜候調查。 原始連結華視影音 ・ 17 小時前 ・ 2
長庚大學AIMD學碩雙學位寒假起跑 培育「雙刀流」智慧醫師
人工智慧（AI）浪潮席捲全球，長庚大學洞察未來醫療人才的關鍵能力需求，自114學年度寒假起正式啟動醫學系「MD（醫學士）＋AI（人工智慧）碩士」雙學位學程（簡稱AIMD學程）。這項創新的「6+0」修業模式，讓醫學系學生透過寒暑假與學期間的彈性修課，在六年的修業年限內同步完成醫學士與人工智慧碩士學位，成為具有駕馭AI能力的新時代醫師。長庚大學首度為AIMD學生而開的「智慧運算技術導論」，有30名醫學生修課，1月13日舉辦始業式，正式宣告培育計畫啟動。湯明哲校長致詞時指出，AI對人類帶來全面性的影響，各行各業都會受到影響，各大醫院在行政與臨床已陸續引入AI輔助，臨床醫學與AI的結合是必然趨勢，未來懂AI的醫師會取代不懂AI的醫師。湯校長表示，全世界醫學教育雖然紛紛導入AI，由於醫學系課程繁重，他相信長庚大學應是首創且唯一為醫學生量身打造AIMD學碩雙學位學程的大學。即使AI發展日新月異，同學們畢業時AI已不知道是何種光景，但他認為，只要大家把基礎打好，持續累積，一定有能力跟上AI飛速發展的腳步。醫學系謝明儒主任坦言，當初覺得規劃AIMD學碩雙學位是天方夜譚，但學校終究克服萬難，讓醫學生可以台灣好新聞 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 18
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 19 小時前 ・ 258
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
周杰倫澳網「動都不動、球都沒碰到」被淘汰！好友林書豪開酸了
天王周杰倫（周董）參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，成為首位踏上澳網賽場的華人歌手，自嘲「連球都沒碰到」首輪止步後，好友前NBA球星林書豪也發文嘲笑他。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 19
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 1 小時前 ・ 83
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 70
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 223
經典賽》中華隊15日第一階段正式開訓 31人集訓名單出爐、陳傑憲續任隊長
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊1月15日開始第一階段集訓，首日選手27人報到，由「台灣隊長」陳傑憲領軍共20位中職好手，以及鄭宗哲等旅外體系7人。Yahoo奇摩運動 ・ 54 分鐘前 ・ 1
啦啦隊女神車子買一年「驚見定位器」疑遭跟蹤
中職啦啦隊女神牛奶（王儷潔）2020年開始投入應援工作，並在2025年正式成為中信兄弟「Passion Sisters」一員，憑藉甜美外型及多才多藝，在IG上累積19萬粉絲追蹤。不過，她日前發文透露，自己買車子一年，卻突然發現車底被裝了定位器。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 7
退休要多少才夠？台人自評平均需 1321 萬 白皮書揭三成民眾零準備因「這理由」
你有想過自己退休以後高齡生活需要多少錢嗎？根據調查，雖然具體金額跟隨年齡層、教育信傳媒 ・ 21 小時前 ・ 8
遭外資下修評等！利空衝擊「晶圓二哥」跌下紅線 三大法人急出場重砍3萬張
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（14）日加權指數開高大漲，終場收在30,941.78點，上漲234.56點、漲幅0.76%。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日買...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 6
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 1 天前 ・ 148
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
蔡易餘出線！王育敏喊「成功不必在我」 國民黨擬推奇兵選嘉義縣長
民進黨14日公布2026年嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘勝出，預計下周中常會正式提名。國民黨方面則傳出將採取「在野大聯盟」策略推出奇兵，2022年曾角逐縣長失利的立委王育敏表態「成功不必在我」，願意讓賢支持最有勝選機會的人選。國民黨組發會主委李哲華透露，目前已接觸好幾位在野人士，將加快腳步進行協調。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 112
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 223