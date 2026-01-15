高中特招考試分發 3區7校招生200名

記者黃朝琴／臺北報導

教育部公布115學年高中特色招生「考試分發入學」簡章，今年共有3區7校提供200個名額，較去年（114學年度）略為增加，這項管道以會考成績做門檻，再加考1到3科學科測驗。

教育部表示，特色招生考試分發入學（特招考試分發）是為學術傾向的國中畢業生設計的管道，著重學科甄選。根據教育部今天公布的簡章，115學年度共有招生名額200個名額，較114學年度的198的名額略為增加。

教育部提到，參與考試分發入學的高中各有著重的特色，例如臺北市中正高中國際移動力課程實驗班，提供大學預科（IB-DP）課程，著重發展學生對研究的理解和欣賞、發表和溝通技巧、批判性思維能力；生涯發展路向（IB-CP）課程則培養學術研究技能、跨文化溝通、理解及尊重等核心技能。

嘉義縣永慶高中開出AI（人工智慧）科技特色班，招收對AI與程式設計有興趣的學生，透過模組培養跨領域的素養。國立臺灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校（海大附中）則規劃海洋工程及海洋生科兩類課程，輔導學生升讀海大繼續學習所需相關知識鑽研。

115學年度參與特招考試分發的3區7校，包括「基北區」海大附中、西松高中、中正高中、育成高中；「桃連區」大園國際高中、路亞國際高中；「嘉義區」永慶高中，相關資訊可參考各校網站。

115學年高中特招考試分發，3區7校提供200名額，以會考成績做門檻，再加考1到3科學科測驗。（記者黃朝琴攝）