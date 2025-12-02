高中生公民考卷寫「中華民國」被扣分 正反兩派網友戰翻

生活中心／林昀萱報導

一名高中學生近日在社群平台發文曬出公民考卷，在一道列出美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國6個國家的題目中，他答題寫了「中華民國」被扣分，引起議論。

高雄岡山高中學生1日在社群平台Threads曬出公民與社會期中考試卷寫道：「答案寫自己國家的本名，但還是被扣了分數」。試卷中可見，51到60題中列出美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國等6國，以「美元匯率」以及「購買力平價指數（PPP）」換算人均GDP數據讓學生作答。原PO在55題「請問哪國被低估最明顯」答案寫下「中華民國」，遭老師圈起並打上一個問號扣分。

該名學生認為，台灣和中華民國以現況來看是泛指同一個政治實體，如果題目本身只接受「台灣」而不接受「中華民國」，造成概念正確但文字不符的情況是題目設計不夠精確。他並舉例：「簡寫的美國也是指美利堅合眾國，這概念也沒問題啊！但把中華民國簡寫成中國的說法是另外的政治討論，和題目考概念邏輯無關吧？」

一篇發文吸引超過47萬人瀏覽，不少人留言贊同學生觀點：「台灣不是國家喔～答案的確叫做中華民國。為了自己的權益建議跟老師說明，請老師更正」、「我覺得完全可以去反駁老師」、「你是對的，台灣不是國家」、題目不夠精準，這個要爭取分數，國家名稱是中華民國，你的想法是對的」。

也有不少人表示關鍵在於題目選項，「先不提國名問題，題目上是台灣，回答就是台灣」、「如果答案是美國，你也不能寫美利堅合眾國，ok？」「題目上並無出現中華民國，因此答題上只能選上述六個國家中其中一個。另外目前中華民國憲法國土是包含大陸地區，這與題目論述之經濟體數據就會有落差，故答案不適合使用中華民國」、「我段考卷題目和你出現的問題一樣，不過我不會想和分數過不去」、「台灣實際上≠中華民國，依據《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》中華民國的領土包含大陸地區與有實際管轄權的自由地區（俗稱臺灣地區），所以答案如果要寫中華民國的話，必須説明其是否包含大陸地區，不然就要把大陸地區的數據也計算進去」、「難道題目叫你選1,2,3,4的時候 你會寫壹貳叁肆？」

