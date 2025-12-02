高中生公民考卷「寫中華民國」被扣分 網友戰翻了

有高中生近期在社群平台Threads曬出自己的公民考卷，稱在一道列出美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國的題目中，自己因在答案卷上寫下「中華民國」而非「台灣」，因此遭到扣分，相關話題引發網友熱議。

有岡山高中學生1日在Threads發文，上傳自己的公民與社會期中考試卷，並且寫道，「答案寫自己國家的本名，但還是被扣了分數」。而在原PO的考卷上可看到，在第51至60題的題組中，列出美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國，以「美元匯率」和「購買力平價指數（PPP）」換算後的GDP數據，讓學生判斷並作答，原PO因在答案寫下「中華民國」，被老師以紅筆圈起並扣分。

原PO質疑，以現況來看，台灣和中華民國是泛指同一個政治實體，若題目本身只接受台灣，而不接受中華民國，造成概念正確但文字不符的情況，題目設計本身不夠精確。他並指出，同樣地，簡寫的「美國」也是指美利堅合眾國，這樣的概念也沒問題。

相關貼文引發網友熱議，有人認為「是老師刁難學生吧」、「題目不夠精準，這個要爭取分數，國家名稱是中華民國，你的想法是對的」、「民進黨執政太多年，教改內容太多都是意識形態，只有自己認清事實才是重要的，加油」、「你的是對的」。

有人則直言「題目選項ABC你會寫甲乙丙嗎」、「題目、選項給什麼，照答什麼」、「考卷上給你什麼你寫什麼，不要想一堆有的沒的」，截至2日晚間10點40分，相關貼文獲得了7100多個愛心、2000多則留言。

